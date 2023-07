Consacrée au renouvellement partiel du bureau, à l’examen et à l’adoption du règlement intérieur de l’Institution consultative, la 3esession extraordinaire de la 6° mandature du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) a pris fin ce jeudi 27 juillet. C’était sous l’égide de son président, Yacouba Katilé.

Au Mali, le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) dispose d’un nouveau bureau de neuf membres. La nouvelle équipe qui ne compte aucune femme est toujours dirigée par Yacouba Katilé. Elle a été mise en place à la suite de la 3esession extraordinaire de la 6° mandature de l’institution consultative du pays. Il faut dire que les membres du Conseil procèdent chaque année au renouvellement partiel du bureau. Un renouvellement qui ne touche pas le président et le vice-président de l’institution qui sont élus pour tout le mandat.

Le nouveau bureau entend donner une nouvelle impulsion au CESEC. Dans son discours de clôture, le président Yacouba Katilé a indiqué que malgré le contexte de crise politico-sécuritaire que traverse le pays depuis 2012, la 6 mandature du CESEC avec l’accompagnement précieux des autorités, a joué et continue de jouer toute sa partition au sein de l’architecture institutionnelle dans le processus de refondation du Mali. « Si dans un passé récent, un nombre non négligeable d’acteurs politiques et certains observateurs s’interrogeaient sur la pertinence du maintien du Conseil dans l’univers institutionnel, aujourd’hui il est loisible de constater que cette tendance est révolue », a-t-il affirmé justifiant ainsi le maintien du Conseil dans l’architecture institutionnelle de la nouvelle Constitution.

De son installation en juillet 2021 à nos jours, en plus de l’adoption de son nouveau règlement intérieur, la 6e mandature a réalisé trois éditions consécutives de production du recueil annuel des attentes des besoins et des problèmes de la société civile. Plusieurs activités furent réalisées à travers les différentes commissions. Il s’agit entre autre de : la série de visite de terrain dans la zone CMDT (Koutiala et Bougouni); l’examen et l’élaboration du projet d’avis sur le projet de loi de Finances 2023 ; l’examen et élaboration du projet d’avis sur le projet de loi de Finances rectificative ; la Participation active du CESEC à la séance de présentation et d’appropriation du Cadre Stratégique de la Refondation de l’Etat (CSRE 2022-2031).

Sur le plan de la coopération internationale, le CESEC est aujourd’hui membre de toutes les faîtières des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions Similaires à travers le monde, a affirmé Yacouba Katilé, sous un tonnerre d’applaudissements des membres du Conseil. Malgré ce tableau reluisant, le président Katilé a indiqué que beaucoup reste à faire pour rendre davantage à l’institution sa notoriété.

Il faut noter que la cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Refondation chargé des relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa Maïga et du président de la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH), Aguibou Bouaré.

Liste des membres du bureau du CESEC 2023-2024

Président du CESEC : Monsieur Yacouba KATILE

Vice-président du CESEC : Monsieur Amadou Sanoussi DAFE

Premier Secrétaire du Bureau : Monsieur Mahamadou DJIRE

Deuxième Secrétaire du Bureau : Monsieur Abdoulaye KONTAO

Président de la Commission de Développement Rural : Monsieur Mahamadou SYLLA

Président de la Commission Économique et Financière : Monsieur Hamadoun BAH

Président de la Commission de l’Education, de la Culture et de la Communication : Monsieur Fodé Moussa SIDIBE

Président de la Commission des Affaires Sociales et Santé : Monsieur Birama SANGARE

Président de la Commission Science, Technique et Environnement : Monsieur Yacouba COULIBALY

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

