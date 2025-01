Le Conseil économique, social, environnemental et culturel tiendra du 03 au 17 février 2025, à son siège, à Koulouba, la 7è session ordinaire de sa 6e mandature. La cérémonie solennelle d’ouverture est prévue pour le lundi 03 février sous la présidence de Monsieur Yacouba KATILE, Chef de l’Institution. Elle enregistrera la présence de plusieurs invités de marque, dont le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maiga.

« Le secteur minier au Mali : vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et la préservation de l’environnement », est le thème qui a été retenu pour les deux semaines des travaux de la 7e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel.

Au moins dix autres sous thèmes seront traités par les départements sectoriels concernés en vue d’éclairer davantage des Conseillers de la République dans la formulation des recommandations. Il ‘s’agit notamment des sous thèmes : « secteur minier au Mali :cadre institutionnel et réglementaire », « recherche minière au Mali », « les innovations majeures du code minier 2023 et recettes attendues », « la loi n°2023-041relative au contenu local dans le secteur minier : vers une meilleure inclusion des acteurs locaux dans la chaîne de valeur minière », « mine et protection de l’environnement », « état des lieux de l’exploitation minière au Mali », « artisanat minier au Mali » , « Problématique de l’orpaillage artisanal au Mali », « zone minière et populations », et « sécurité des zones minières » . A ceux-ci, s’ajoutent des contributions. A travers ces deux semaines de conclave, la 7e institution entend attirer l’attention des pouvoirs publics sur les enjeux du secteur minier. Et ce, en contribuant à sensibiliser davantage les acteurs dans la perspective de mieux allier l’exploitation minière et la protection de l’environnement : identifier de façon précise l’impact de l’extraction minière sur l’environnement et améliorer la gouvernance du secteur entre autres.

Il faut préciser que la première semaine sera consacrée aux communications et aux débats.

La deuxième sera meublée par les travaux en commission avec la restitution en plénière.

La session est sanctionnée par des recommandations pertinentes à l’attention des plus hautes autorités.

Les séances du CESEC sont publiques.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication

Commentaires via Facebook :