Le Conseil économique, social et culturel tiendra la 3e session extraordinaire de sa 6è mandature du 24 au 28 juillet 2023, à son siège sis à Koulouba. L’ordre du jour portera sur le renouvellement partiel du Bureau. Les travaux seront conduits par son Président, Monsieur Yacouba KATILE.

Suivant le décret N°2023-0366/PM-RM du O3 juillet 2023, les membres du Conseil économique, social et culturel sont convoqués en session extraordinaire consacrée au renouvellement partiel du bureau de l’institution. Et ce, conformément aux textes constitutifs du Conseil.

Cette élection partielle concerne les postes des 1er et 2è secrétaires du Bureau, les Présidents des 5 commissions que sont : la Commission Développement Rural, la Commission Economique et Financière, la Commission Science Technique et Environnement, la Commission Affaire Sociale et Santé et la Commission Education Culture et Communication.

L’élection des 1er et 2è secrétaires interviendra en plénière lors de la première journée, le lundi 24juillet 2023. Les Cinq Commissions éliront en leur sein, les différents Présidents et désigneront des rapporteurs tout au long des travaux de ladite session.

Il faut noter que conformément aux dispositions de l’article 112 de la constitution, le Président et le Vice-Président du CESC sont élus pour un mandat de Cinq ans, à la faveur de la session d’inaugurale.

Baba Bourhima CISSE

Conseiller Communication CESC

