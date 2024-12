468 millions d’enfants sont en grave souffrance dans le monde à cause des conflits armés

Entre 2005 et 2023, plus de 347 000 violations graves à l’encontre d’enfants ont été constatées dans plus de 30 zones de conflit.

Une femme palestinienne déplacée se tient avec ses enfants à côté des décombres de bâtiments détruits sur la route principale Salah al-Din dans l’est de la ville de Gaza après avoir été forcée de fuir les opérations militaires israéliennes à Beit Lahia dans le nord de Gaza, en Palestine, le 22 octobre 2024.

« La guerre n’est pas saine pour les enfants et les autres êtres vivants », peut-on lire sur une affiche intitulée « Primer » créée par feu l’artiste Lorraine Schneider pour une exposition au Pratt Institute de New York en 1965. Imprimée en lettres minuscules à l’allure enfantine, les mots sont intercalés entre les feuilles d’un simple tournesol. Cette affiche était une réponse précoce à la guerre du Viêt Nam. « Elle voulait simplement faire quelque chose que personne ne pourrait contester », se souvient Elisa Kleven, la fille cadette de Schneider, dans un article publié au début de cette année. Six décennies plus tard, l’hypothèse de Mme Schneider se trouve toujours vérifiée.

Selon Save the Children, environ 468 millions d’enfants, soit un jeune sur six sur cette planète, vivent dans des zones touchées par des conflits armés. Les attaques avérées contre les enfants ont triplé depuis 2010. L’année dernière, les conflits mondiaux ont tué trois fois plus d’enfants qu’en 2022. « Les meurtres et les blessures de civils sont devenus quotidiens », a déclaré Volker Türk, chef des droits de l’homme de l’ONU, en juin, lorsqu’il a annoncé les chiffres de 2023. « On tire sur les enfants. Des hôpitaux bombardés. De l’artillerie lourde cible des communautés entières. »

Il a fallu quatre décennies pour que le Conseil de sécurité des Nations unies rattrape Schneider. En 2005, cet organe mondial a identifié – et condamné – six violations graves commises à l’encontre des enfants en temps de guerre : le meurtre ou la mutilation ; le recrutement ou l’utilisation par les forces armées et les groupes armés ; les attaques contre les écoles ou les hôpitaux ; le viol ou d’autres actes graves de violence sexuelle ; l’enlèvement et le refus d’autoriser l’accès des organismes humanitaires à ces enfants. Le fait de nommer et de dénoncer a toutefois ses limites. Entre 2005 et 2023, plus de 347 000 violations graves à l’encontre de jeunes ont été constatées dans plus de 30 zones de conflit en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine, selon l’UNICEF, l’agence des Nations unies pour l’enfance. Le nombre réel est sans aucun doute beaucoup plus élevé.

Les enfants sont particulièrement vulnérables en période de conflit, qu’il s’agisse des dommages extrêmes que les armes explosives causent aux petits corps ou des effets durables des privations aiguës sur les cerveaux en développement. Et une fois soumis à la guerre, ils en portent les cicatrices, physiques et mentales, tout au long de leur vie. Une étude récente menée par des chercheurs italiens a souligné ce que Schneider savait intuitivement, à savoir que « la guerre inflige de graves violations aux droits fondamentaux des enfants ». Le traumatisme complexe de la guerre, ont-ils constaté, « constitue une grave menace pour le développement émotionnel et cognitif des enfants, augmentant le risque de maladies physiques et mentales, de handicaps, de problèmes sociaux et de conséquences intergénérationnelles ».

Malgré ces connaissances, le monde continue de manquer à ses devoirs envers les enfants en période de conflit. Les États-Unis étaient, par exemple, l’un des membres du Conseil de sécurité des Nations unies qui a condamné ces six graves violations des droits de l’enfant en temps de guerre. Pourtant, l’administration Biden a donné son feu vert à des dizaines de milliards de dollars de ventes d’armes à Israël, alors que des munitions américaines ont été utilisées à plusieurs reprises pour attaquer des écoles, qui sont devenues des abris, principalement pour les femmes et les enfants, dans la bande de Gaza. « Qu’on ne s’y trompe pas, les États-Unis soutiennent entièrement, résolument, totalement Israël », a récemment déclaré le président Joe Biden, même si son administration a reconnu la probabilité qu’Israël ait utilisé des armes américaines dans la bande de Gaza en violation du droit international.

Et Gaza n’est qu’une zone de conflit où, en ce moment même, des enfants souffrent énormément. TomDispatch vous propose une visite de l’enfer de cette planète, quelques arrêts dans un monde en guerre pour voir ce que les conflits d’aujourd’hui font aux enfants qui en sont prisonniers.

Gaza

Selon l’UNICEF, la bande de Gaza est l’endroit le plus dangereux au monde pour les enfants. Selon les autorités locales, Israël y a tué environ 17 000 enfants depuis le début de l’actuelle guerre de Gaza, en octobre 2023. Fait presque aussi horrible, environ 26 000 enfants auraient perdu l’un de leurs parents ou les deux. Au moins 19 000 d’entre eux sont désormais orphelins ou n’ont pas de famille d’accueil. Un million d’enfants de Gaza ont également été déplacés depuis octobre 2023.

En outre, Israël commet un « scolasticide », c’est-à-dire la destruction délibérée et systématique du système éducatif palestinien à Gaza, selon un rapport récent du Centre Al Mezan pour les droits de l’homme, un groupe de défense des droits des Palestiniens. Plus de 659 000 enfants n’ont pas été scolarisés depuis le début de la guerre. Selon une nouvelle étude réalisée par l’université de Cambridge, le Centre d’études libanaises et l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, le conflit à Gaza va retarder de plusieurs années l’éducation des enfants et risque de créer une génération de Palestiniens traumatisés à vie.

Même avant la guerre actuelle, on estime que 800 000 enfants de Gaza (soit environ 75 % des enfants de la région) avaient besoin d’un soutien psychosocial et de santé mentale. Aujourd’hui, l’UNICEF estime que plus d’un million d’entre eux (en fait, tous les enfants de la bande de Gaza) ont besoin de ces services. En bref, il n’est plus possible d’être un enfant en bonne santé dans cette région.

Liban

Pendant quatre jours, fin septembre, alors qu’Israël intensifiait sa guerre au Liban, environ 140 000 enfants de ce pays méditerranéen ont été déplacés. Nombre d’entre eux sont arrivés dans les centres d’accueil en montrant des signes de profonde détresse, selon le personnel de Save the Children. « Les enfants nous disent qu’ils ont l’impression que le danger est partout et qu’ils ne sont jamais en sécurité. Chaque bruit fort les fait sursauter », a déclaré Jennifer Moorehead, directrice de Save the Children au Liban. « La vie, les droits et l’avenir de nombreux enfants ont déjà été bouleversés et leur capacité à faire face à cette crise de plus en plus grave s’est érodée.

Toutes les écoles de ce pays ont été fermées, ce qui a affecté chacun des 1,5 million d’enfants. Plus de 890 enfants ont également été blessés par des frappes israéliennes au cours de l’année écoulée, la grande majorité (plus de 690) depuis le 20 août, selon le ministère libanais de la santé publique. Etant donné qu’Israël a récemment étendu ses attaques du sud du pays à la capitale libanaise, Beyrouth, ils seront sans doute rejoints par de trop nombreux autres.

Soudan

Les enfants ont énormément souffert depuis que de violents combats ont éclaté à Khartoum, la capitale du Soudan, en avril 2023 entre les forces armées soudanaises (SAF) et les forces paramilitaires de soutien rapide. Plus de 18 000 personnes auraient été tuées et près de 10 millions ont été forcées de fuir leur foyer depuis le début de la guerre civile. Près de la moitié des Soudanais déplacés sont – oui ! – des enfants, soit plus de 4,6 millions d’entre eux, ce qui fait de ce conflit la plus grande crise de déplacement d’enfants au monde.

.Plus de 16 millions d’enfants soudanais sont également confrontés à de graves pénuries alimentaires. Dans la petite ville de Tawila, dans l’État du Darfour Nord, au moins dix enfants meurent de faim chaque jour, selon un rapport publié le mois dernier par le Guardian. La population de la ville a explosé lorsque des dizaines de milliers de personnes ont fui El Fasher, la capitale assiégée du Darfour-Nord. « Nous pensons que le nombre exact d’enfants mourant de faim est bien plus élevé », a déclaré au Guardian Aisha Hussien Yagoub, responsable de l’autorité sanitaire du gouvernement local de Tawila. « Beaucoup de personnes déplacées d’El Fasher vivent loin de notre clinique et sont incapables de s’y rendre. »

Plus de 10 millions d’enfants soudanais, soit 50 % des enfants du pays, se sont trouvés à moins de cinq kilomètres des lignes de front du conflit à un moment ou à un autre au cours de l’année écoulée. Selon Save the Children, il s’agit du taux d’exposition le plus élevé au monde. En outre, l’année dernière, les violations graves des droits des enfants soudanais ont été multipliées par cinq par rapport à 2022.

Syrie

Plus de trente mille deux cents enfants ont été tués depuis le début de la guerre civile syrienne en 2011, selon le Réseau syrien pour les droits de l’homme. Cinq mille deux cents autres enfants ont disparu de force ou sont en état d’arrestation.

Bien que peu remarquée, la Syrie reste la plus grande crise de réfugiés au monde. Plus de 14 millions de Syriens ont été contraints de quitter leur foyer. On estime que plus de 7,2 millions d’entre eux sont aujourd’hui déplacés à l’intérieur du pays, où neuf personnes sur dix vivent en dessous du seuil de pauvreté. Depuis 2011, toute une génération d’enfants vit sous la menace constante de la violence et de traumatismes émotionnels. C’est la seule vie qu’ils aient jamais connue.

« Les services se sont déjà effondrés après 14 ans de conflit », a déclaré le mois dernier Rasha Muhrez, directrice de la réponse de Save the Children en Syrie. « La crise humanitaire en Syrie atteint un niveau record. Plus des deux tiers de la population syrienne, dont environ 7,5 millions d’enfants, ont besoin d’une aide humanitaire. Près de la moitié des 5,5 millions d’enfants en âge d’être scolarisés (2,4 millions âgés de 5 à 17 ans) ne vont toujours pas à l’école, selon l’UNICEF. Environ 7 000 écoles ont été détruites ou endommagées.

Récemment, Human Rights Watch a tiré la sonnette d’alarme concernant le recrutement d’enfants, « apparemment en vue d’un éventuel transfert vers des groupes armés », par une organisation de jeunes affiliée à l’Administration autonome pour le nord et l’est de la Syrie, dirigée par les Kurdes, et aux Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes et soutenues par les États-Unis, sa branche militaire.

Ukraine

Le nombre d’enfants victimes en Ukraine a augmenté de près de 40 % au cours du premier semestre de cette année, ce qui porte à environ 2 200 le nombre total d’enfants tués ou blessés en près de 900 jours de guerre dans ce pays, selon Save the Children. « Cette année, la violence s’est intensifiée avec une nouvelle intensité, les missiles, les drones et les bombes provoquant une augmentation alarmante du nombre d’enfants blessés ou tués dans des explosions en plein jour », a déclaré Stéphane Moissaing, directeur national adjoint de Save the Children en Ukraine. « La souffrance des familles ne s’arrêtera pas tant que des armes explosives seront utilisées dans les villes et villages peuplés d’Ukraine. »

Il y a déjà 2,9 millions d’enfants ukrainiens qui ont besoin d’aide, et la situation risque de s’aggraver dans les mois à venir. Les attaques répétées de la Russie contre les infrastructures du pays pourraient entraîner des coupures d’électricité pouvant aller jusqu’à 18 heures par jour cet hiver, laissant de nombreux enfants ukrainiens dans le froid et sans accès à des services essentiels. « Le manque d’électricité et toutes ses répercussions cet hiver pourraient avoir un impact dévastateur non seulement sur la santé physique des enfants, mais aussi sur leur bien-être mental et leur éducation », a déclaré Munir Mammadzade, le représentant de l’UNICEF en Ukraine. « La vie des enfants est accaparée par des pensées de survie, pas d’enfance. »

L’Ukraine estime également que les autorités russes ont enlevé de force près de 20 000 enfants des territoires occupés depuis l’invasion de février 2022. Une enquête du Financial Times a révélé que des enfants ukrainiens enlevés et emmenés en Russie au début de la guerre ont été proposés à l’adoption sur un site web lié au gouvernement russe. L’un d’entre eux était présenté sous une fausse identité russe. Un autre était présenté sous la forme d’une version russe de son nom ukrainien. L’origine ukrainienne des enfants n’était pas mentionnée.

Afrique de l’Ouest et centrale

Les conflits font rage en République démocratique du Congo (RDC) depuis des décennies. World Vision a qualifié la violence qui y sévit depuis longtemps de « l’une des pires crises de protection de l’enfance au monde ». Un rapport des Nations unies sur les enfants et les conflits armés publié en 2023 fait état de 3 377 violations graves commises à l’encontre d’enfants en RDC. Parmi celles-ci, 46 % impliquaient le recrutement d’enfants (dont certains n’avaient que cinq ans) par des groupes armés.

Les violences et les tensions intercommunautaires en RDC ont entraîné la fermeture de 1 457 écoles rien que cette année, affectant plus de 500 000 enfants. Et malheureusement, ce pays n’est pas une anomalie. En mai, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a indiqué que plus de 5 700 écoles avaient été fermées au Burkina Faso en raison de l’insécurité, privant ainsi plus de 800 000 enfants de leur éducation. Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, à la mi-2024, les conflits avaient entraîné la fermeture de plus de 14 300 écoles dans 24 pays africains. Cela représente une augmentation de 1 100 fermetures par rapport à 2023. Les fermetures de 2024 étaient concentrées en Afrique occidentale et centrale, principalement au Burkina Faso, en RDC, au Cameroun, au Tchad, au Nigeria et au Niger. Elles ont touché environ 2,8 millions d’enfants.

« L’éducation est en état de siège en Afrique de l’Ouest et du Centre. Le ciblage délibéré des écoles et le déni systémique de l’éducation en raison des conflits ne sont rien de moins qu’une catastrophe. Chaque jour où un enfant n’est pas scolarisé est un jour volé à son avenir et à celui de sa communauté », a déclaré Hassane Hamadou, directeur régional du Conseil norvégien pour les réfugiés pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale. « Nous appelons de toute urgence toutes les parties au conflit à cesser les attaques et l’occupation des écoles et à veiller à ce que l’éducation soit protégée et considérée comme une priorité. »

Pieds d’argile

Cela fait six décennies que Lorraine Schneider a dévoilé au monde son affiche et sa sagesse pleine de bon sens. Elle a eu raison à chaque fois, dans tous les conflits de la planète. Partout où les enfants (sans parler des autres êtres vivants) ont été exposés à la guerre, ils ont souffert. Des enfants ont été tués et mutilés. Ils ont souffert de retards physiques, psychologiques et éducatifs, ainsi que de blessures émotionnelles. Ils ont subi des blessures, des agressions et des privations. Leurs corps ont été déchirés. Leur esprit (l’architecture littérale de leur cerveau) a été déformé par la guerre.

Dans les zones de conflit mentionnées ci-dessus et dans tant d’autres (du Myanmar au Yémen) le monde laisse tomber ses enfants. Ce qu’ils ont perdu ne pourra jamais être « retrouvé ». Les survivants peuvent continuer, mais il n’y a pas de retour en arrière possible.

La mère de Schneider, Eva Art, était une sculptrice autodidacte qui a échappé aux pogroms en Ukraine en rejoignant des parents aux États-Unis alors qu’elle était enfant. Selon sa fille Kleven, elle a perdu le contact avec sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale et a découvert plus tard que ses proches avaient été tués et que leur shtetl (petite ville juive) avait été entièrement rasé. Pour surmonter son chagrin, Art a fabriqué des figurines en argile représentant les morts de sa ville natale : un garçon et son chien, une femme âgée qui tricote, une mère qui berce un bébé. Aujourd’hui, près de 100 ans après que la jeune Art a été chassée de chez elle par la violence, des enfants continuent de souffrir de la même manière et de se tourner vers l’argile pour trouver du réconfort.

Israa Al-Qahwaji, coordinatrice de la santé mentale et du soutien psychosocial pour Save the Children à Gaza, a raconté l’histoire d’un jeune garçon qui a survécu à une frappe aérienne qui a entraîné l’amputation d’une de ses mains, tout en tuant son père et en détruisant sa maison. En état de choc et replié sur lui-même, le garçon était incapable de parler de son traumatisme. Cependant, diverses techniques thérapeutiques lui ont permis de commencer à s’ouvrir, selon Al-Qahwaji. L’enfant a commencé à parler des jeux auxquels il ne pouvait plus jouer et de la manière dont la perte de sa main avait modifié ses relations avec ses amis. Lors d’une séance de thérapie, on lui a demandé de mouler un objet en argile pour représenter un souhait. Avec sa main restante, il a soigneusement façonné une maison. Après avoir terminé l’exercice, il s’est tourné vers le conseiller pour lui poser une question qui a bouleversé Al-Qahwaji. « Maintenant », a demandé le garçon, « allez-vous amener mon père et me rendre ma main ? »

*

Nick Turse est directeur de la rédaction de TomDispatch et membre du Nation Institute. Journaliste d’investigation primé, il a écrit pour le New York Times, le Los Angeles Times et The Nation, et collabore à The Intercept. Son dernier livre s’intitule Next Time They’ll Come to Count the Dead : War and Survival in South Sudan (La prochaine fois, ils viendront compter les morts : guerre et survie au Sud-Soudan).

Source : TomDispatch, Nick Turse, 22-10-2024

Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

Source: https://www.les-crises.fr/

Commentaires via Facebook :