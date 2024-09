A New-York, le président Faye prône un monde « inclusif » et « équitable »

A l’occasion de son premier voyage aux Etats-Unis pour participer au Sommet de l’Avenir, le président sénégalais a plaidé pour un monde inclusif et équitable.

Un monde inclusif et équitable. C’est le plaidoyer du président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, dans son discours, lundi 23 septembre, lors de la clôture du Sommet de l’Avenir, en marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies.

Le président Faye a également souligné l’urgence de s’attaquer à l’extrême pauvreté, notant que « 575 millions de personnes vivront encore dans l’extrême pauvreté d’ici 2030 » si les tendances actuelles se maintiennent. Le chef de l’Etat sénégalais a insisté sur la nécessité de réformer les conditions d’accès au crédit pour permettre une meilleure soutenabilité de la dette des pays en développement.

Abordant la question de la gouvernance mondiale, il a reconnu des avancées récentes, mais a appelé à « une pleine inclusion des pays en développement » dans les instances internationales. Le président Faye a également plaidé pour un investissement accru dans l’éducation et la formation professionnelle, déclarant que « cet investissement contribuera à lutter contre les inégalités et à la réalisation des objectifs de développement durable. »

Enfin, Faye a insisté sur l’importance de la connectivité et de la digitalisation pour l’avenir des jeunes, affirmant qu’ils doivent être « au cœur de nos actions et associés dans la gestion et les prises de décisions en tant que vecteurs de paix et acteurs de développement. »

Ce sommet marque le premier voyage officiel de Bassirou Diomaye Faye aux États-Unis depuis son arrivée au pouvoir en mars, après des visites en Chine et en France.

