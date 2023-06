Affaires des archives: Donald Trump plaide non coupable devant un tribunal fédéral à Miami

L’ancien président Donald Trump, poursuivi pour sa gestion négligente de secrets d’État après son départ de la Maison Blanche, a plaidé mardi non coupable des charges à son encontre lors de sa comparution historique devant un tribunal fédéral à Miami. “Nous plaidons sans aucun doute non coupable”, a déclaré son avocat Todd Blanche lors de l’audience, a constaté un journaliste de l’AFP.

Cela ouvre la voie à un procès potentiellement très dommageable pour sa campagne pour la présidentielle américaine de 2024. Le républicain de 76 ans est accusé d’avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels, dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires, dans des toilettes ou débarras de sa résidence de luxe Mar-a-Lago, en Floride.

Il lui est également reproché d’avoir refusé de restituer ces documents malgré des injonctions judiciaires, ce qui lui vaut d’être inculpé pour “rétention illégale d’informations portant sur la sécurité nationale”, mais aussi “entrave à la justice” et “faux témoignage”. Depuis sa mise en cause, le républicain dénonce “un coup monté” orchestré pour l’écarter de la compétition face au président démocrate Joe Biden, lui aussi en lice pour un second mandat.

En parallèle, son équipe de campagne a multiplié les emails à ses partisans pour les encourager à contribuer financièrement à sa défense. Malgré les vives protestations de ses alliés, qui ont relayé massivement son discours ces derniers jours, seuls quelques dizaines de manifestants s’étaient déplacés mardi devant le tribunal de Miami pour protester contre son inculpation.

Aux États-Unis, une loi oblige les présidents à transmettre tous leurs emails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. Une autre interdit de conserver des secrets d’État dans des lieux non autorisés et non sécurisés.

Source: https://www.7sur7.be/

