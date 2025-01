D’ordinaire discrète depuis son départ de la chancellerie, Angela Merkel est pourtant sortie du bois ce jeudi 30 janvier. L’ancienne chancelière allemande, qui a quitté le pouvoir en décembre 2021, s’est en effet montrée très critique envers le parti démocrate-chrétien (CDU), dont elle fait partie. En cause : l’adoption d’une motion parlementaire avec les voix du parti d’extrême droite AfD.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, elle a évoqué une « erreur », regrettant que Friedrich Merz, l’actuel président du CDU, ait renoncé à l’engagement qui avait été le sien, en novembre dernier, de ne s’associer qu’aux partis centristes (le parti social-démocrate d’Allemagne et les Verts, entre autres) et non pas à l’AfD.

À LIRE AUSSI L’Allemagne entre Elon Musk et Friedrich MerzHors, une motion stricte en matière d’immigration a précisément été adoptée, mercredi 29 janvier, avec l’aide du parti d’extrême droite. Une motion non contraignante, mais à haute valeur symbolique. « Je pense que c’est une erreur de ne plus se sentir obligé de suivre cette proposition et de permettre, les yeux ouverts, pour la première fois une majorité avec les voix de l’AfD lors d’un vote au Bundestag allemand », a regretté l’ancienne dirigeante.

L’AfD, « un défi à tous les partis démocratiques »

« Il est nécessaire que tous les partis démocratiques travaillent ensemble, au-delà des frontières politiques partisanes », a-t-elle affirmé, avant d’appeler à rejeter « les manœuvres tactiq […] Lire la suite

