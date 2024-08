Bilan de la première année du CNSP : le premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine loue la résilience du Niger

Le Premier Ministre, Ministre de l’Économie et des Finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, a dressé ce samedi 10 août 2024 un bilan positif de la première année d’action du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) au pouvoir au Niger, malgré les défis imposés par l’embargo injuste. Lors d’une réunion qui a rassemblé les membres du gouvernement, du CNSP, et les représentants de la presse, M. Zeine a mis en lumière les succès obtenus et a salué la résilience du peuple nigérien.

Un bilan de résilience et d’engagement

Le Premier Ministre a d’abord rappelé l’engagement du Président Abdrahamane Tiani pour la souveraineté et la bonne gouvernance du Niger, ainsi que les sanctions imposées par la CEDEAO et l’UEMOA. Il a exprimé sa gratitude envers le peuple nigérien pour sa solidarité et sa détermination face à ces adversités. “Le peuple nigérien, dans sa diversité, a puisé dans ses valeurs héroïques ancestrales la force et la résilience nécessaires pour rester debout afin de reconquérir sa souveraineté et son indépendance véritable,” a-t-il déclaré.

M. Zeine a souligné que l’union du peuple autour du CNSP constitue un point marquant du bilan de cette première année. Il a exprimé des remerciements particuliers à la jeunesse, aux femmes, aux leaders coutumiers et religieux pour leur mobilisation face aux menaces d’agression.

Une gestion rigoureuse au service du pays

Le Premier Ministre a précisé que grâce à la confiance du peuple, le CNSP a pu mettre en place un gouvernement le 7 août 2023 qui a immédiatement pris en charge les tâches urgentes. Il a détaillé les efforts du gouvernement pour assurer le fonctionnement régulier de l’État, en mettant l’accent sur la gestion rigoureuse des ressources financières internes pour financer la sécurité, les salaires, les bourses, l’approvisionnement en produits de première nécessité, ainsi que le soutien aux producteurs agricoles et au secteur énergétique.

M. Zeine a également salué la bonne rentrée scolaire 2023-2024 et le bon déroulement des examens de fin d’année, malgré l’embargo. Il a remercié les nations amies comme le Togo, dont le soutien a permis de maintenir des lignes d’exportation et d’importation cruciales pour le pays.

Réajustement diplomatique et nouveaux partenariats

Le Premier Ministre a évoqué le réajustement de la diplomatie nigérienne et la signature de la Charte du Liptako-Gourma avec le Burkina Faso et le Mali, renforçant ainsi la coopération régionale. Cette charte, a-t-il expliqué, a évolué en une Confédération des États du Sahel (AES), favorisant l’intégration économique et la paix.

Il a également souligné le réchauffement des relations avec plusieurs pays européens, asiatiques et du Moyen-Orient, ainsi que la reprise des relations avec les institutions financières internationales après la levée de l’embargo. Le gouvernement a mis l’accent sur l’importance de conditionner ces relations aux priorités nationales définies par le Niger.

Programme de grande irrigation et souveraineté alimentaire

M. Ali Mahaman Lamine Zeine a présenté le Programme de Grande Irrigation (PGI), initié par le Président Tiani, qui vise à renforcer la souveraineté alimentaire du Niger. Avec un financement de 4 milliards de dollars US de la Banque Mondiale, ce programme, exécuté par l’Office National des Aménagements Hydro-agricoles (ONAHA), est conçu pour améliorer la production agricole, l’éducation, la santé, et les infrastructures de transport.

Une vision pour l’avenir

Le Premier Ministre a conclu en affirmant que le Niger est aujourd’hui respecté et a acquis une meilleure considération internationale grâce à son message de liberté et de paix. Il a exprimé son optimisme quant à l’avenir, en soulignant que la Confédération de l’AES contribuera au développement harmonieux des peuples du Liptako-Gourma.

Ce bilan, à la fois pragmatique et inspirant, reflète la résilience et les réalisations du Niger sous le CNSP, malgré les défis rencontrés au cours de cette première année.

A.Karim (actuniger.com)

