Le chef du parti conservateur était lâché par plusieurs dizaines de ministres depuis quelques jours.

GRANDE-BRETAGNE – Il a pris la parole à 13h30 pour confirmer ce que la BBC avait annoncé un peu plus tôt dans la matinée. Trois ans après succédé à Theresa May, Boris Johnson quitte son poste de chef du parti conservateur et donc, en conséquence de Premier ministre de la Grande-Bretagne.

Lâché par plusieurs dizaines de ministres, l’ancien maire de Londres de 58 ans a fait savoir qu’il démissionnait de son poste de chef du parti conservateur. Une élection interne va maintenant être organisée pour lui trouver un successeur. “Elle doit commencer dès maintenant”, a-t-il fait savoir lors d’une allocution qu’il a faite devant le 10 Downing Street.

Johnson reste Premier ministre, pour le moment

“Le parti conservateur souhaite qu’un nouveau chef de parti et Premier ministre prenne place et je suis tombé d’accord avec l’état-major du parti”, a-t-il annoncé à la presse et aux Britanniques après les départs en cascade de 60 membres de son gouvernement en 48 heures.

“Je ne pourrai pas mener à bon port les idées que j’ai portées. En politique, personne n’est indispensable. J’ai foi dans ce système qui fera apparaître un nouveau dirigeant. À ce nouveau dirigeant, homme ou femme, je vous dis: je vous soutiendrai”, a-t-il ajouté, se disant “triste de laisser derrière (lui) le meilleur poste du monde”.

Il devrait toutefois rester Premier ministre pour le moment. Il a fait savoir qu’il souhaitait rester chef du gouvernement jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé en automne, lors de la conférence du parti. De nombreux conservateurs ont déjà exprimé leur désaccord et veulent le remplacer au plus vite par un gouvernement intérimaire. Le calendrier pour l’élection d’un nouveau leader conservateur sera précisé la semaine prochaine.

Le HuffPost

Commentaires via Facebook :