Burkina : Des terroristes neutralisés dans plusieurs localités

L’armée Burkinabè a annoncé, mardi 21 mars 2023, avoir « neutralisée » plusieurs djihadistes au cours des opérations militaires qu’elle mène, en ce moment, dans plusieurs localités, alors que le pays est le plus touché par le terrorisme sur le continent.

Le détachement de l’Unité d’intervention polyvalente de la Police nationale, basé à Tougan, a été la cible d’une attaque d’hommes armés, mardi très tôt matin, a-t-on appris de sources locales.

« Les tirs ont commencé autour de 5 heures 30 minutes et ont duré environ 45 minutes », a expliqué une source sécuritaire qui a ajouté que les assaillants étaient en grand nombre. Le bilan provisoire, non officiel, fait état de deux policiers tués, a rapporté la même source. Elle a indiqué que dans la riposte, des forces de défense et de sécurité (FDS) ont réussi à neutraliser plusieurs terroristes, sans préciser de nombre.

Dans la soirée, l’armée burkinabè a fait savoir qu’elle a intercepté et neutralisé les auteurs de l’attaque de Tougan et détruit « une importante logistique dont au moins quatre véhicules de combat. Les opérations se poursuivent dans la zone… ».

Toujours dans la journée du mardi, mais cette fois-ci dans la Sissili, des policiers et des supplétifs civils de l’armée du village de Silly ont neutralisé une quinzaine de terroristes. Au cours des combats, un volontaire a été tué.

Autre lieu, autre opération. La veille, dans la nuit du lundi au mardi, plusieurs terroristes ont été tués et une importante logistique détruite par l’armée de l’air dans la zone des trois frontières, a indiqué une source militaire qui confirme une information de l’AIB.

Ces opérations se déroulent quelques jours après la publication du rapport 2023 de l’Institut pour l’économie et la paix (IEP). Il y est ressorti que le Burkina est le pays le plus touché par le terrorisme en Afrique et le 2e pays au monde, après l’Afghanistan.

Les incidents terroristes ont augmenté entre 2021 et 2022, passant de 224 à 310 incidents, ce qui représente le plus grand nombre d’attaques jamais enregistré dans le pays, commente le rapport IEP. Les exactions ont coûté la vie à 1.135 personnes dont 642 civils.

Depuis 2015, le pays est régulièrement la cible d’attaquesterroristes faisant plusieurs milliers de victimes et ayant

entrainé le déplacement de près deux millions de personnes.

