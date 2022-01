Il n’y a qu’une démocratie croissante et achevée jusqu’à la bonne gouvernance, qui puisse se poser en antidote contre les coups d’Etat. Sous l’ère de la démocratie pluraliste en Afrique de l’Ouest (à partir des années 90), les renversements de régime deviennent des défis aux enjeux multiples, survenant dans des contextes particuliers, mais qui ont en commun – hormis des causes subjectives- des dénominateurs liés à la mal gouvernance : crises sécuritaire, crise postélectorale, corruption, enrichissement illicite, détournement de deniers publics, impunité. Ces fléaux rampants ayant la vie dure d’un régime à un autre alimentent les causes lointaines de l’intervention des militaires et des leaders religieux dans la politique. Lesdites causes résident dans l’incapacité des vrais acteurs que sont les politiques à réunir les conditions d’un système démocratique, dont l’un des premiers éléments vitaux est la tenue d’élections propres.

Si les coups d’Etat au Mali du 18 août 2020 et au Burkina Faso du 24 Janvier 2022 s’inscrivent dans le prolongement d’une crise sécuritaire galopante dans le sahel et au Mali depuis 2012, celui en Guinée le 5 septembre 2021, est consécutif à l’audace du président Alpha Condé de briguer un troisième mandat après avoir pris soin de modifier la constitution comme l’a fait le président Alassane Dramane Ouattara en Côte d’Ivoire.

Dès l’entame de son troisième mandat (onze ans passé au pouvoir), le président guinéen, qui était vertement critiqué depuis sa réélection contestée à un troisième mandat, a été cueilli sans effusion de sang, et sans être défendu par la rue après son renversement par les militaires. Un peu plus surprenant que le renversement du régime de feu Ibrahim Boubacar Kéita (paix à son âme) dont le pouvoir traversait une période de turbulence liée à des contestations postélectorales (pas que ça), que la cour constitutionnelle a été incapable de contenir, qui ont débordé dans les rues de Bamako. Outre les résultats électoraux contestés, l’opposition malienne mettait sur la table, la mauvaise gestion de la Loi d’orientation et de programmation militaire (LOPM), prévoyant un investissement de plus 1 230 milliards de FCFA en 5 ans ; les achats d’équipements et de matériels militaires, l’impunité dans des crimes de sang et économiques dont ceux révélés par le bureau du vérificateur général (BVG), l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (OCLEI), la Cellule nationale de Traitement des informations financières (CENTIF) qui dépiste les blanchiment de capitaux.

Contrairement à la Guinée, la situation socio-politique et économique du Mali greffait crises sécuritaire, politique et économique, favorisant l’effritement de l’autorité de l’Etat et le développement d’une économie parallèle criminelle et transfrontalière. Cette situation chaotique sanctionnant sept ans de règne du président malien élu, dont la chute comme d’ailleurs, celle du président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, n’a donné lieu à aucune protestation de rue, au-delà des condamnations de principe. Au contraire, le Colonel Assimi Goïta et ses frères d’armes, comme le Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba (nouvel homme fort du Burkina Faso) et les siens ont été bien accueillis par les manifestants du M5 RFP, consacrant le parachèvement d’une lutte populaire. Tout comme le Conseil de réconciliation nationale (CRN) conduite par le Lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré (paix à son âme) a été chaudement accueilli sous des ovations par les associations et organisations démocratiques réunies à la Bourse du travail, le 26 mars 1991, qui ont vu dans l’action du CRN le parachèvement des manifestations de rue qu’elles ont organisées contre le régime du Général Moussa Traoré (paix à son âme). Au Mali comme au Burkina Faso, le nouveau venu n’est pas vu en militaire, mais en celui qui a pu débarrasser d’un pouvoir encombrant dont on a ras-le-bol.

En Guinée, le président Alpha Condé était accusé d’avoir mené un « hold-up électoral ». Moins d’un an après sa réélection controversée à un troisième mandat, son pouvoir sera renversé le 5 septembre dernier. Pourtant il avait été averti par des signaux visibles, il s’entêta : en Octobre 2020, le président Alpha Condé, candidat à un troisième mandat, s’indigne dans un entretien à France 24: « C’est extraordinaire que moi, qui me suis battu durant quarante-cinq ans, je sois considéré comme un dictateur antidémocrate ! » C’est parce qu’il a fait modifier la Constitution qui fixe un maximum de deux mandats présidentiels pour pouvoir se présenter à nouveau.

Alpha Condé accusé de « hold-up électoral »

Sa réélection avec près de 60 % des voix le 24 octobre 2020, a terni considérablement son image. « Alpha Condé est allergique à la critique et son modèle de gouvernance est de ne pas discuter avec l’opposition, radicale comme modérée », selon Doudou Sidibé, enseignant-chercheur en sciences politiques à l’université Gustave-Eiffel, s’exprimant sur France 24. La crispation de la vie politique guinéenne, qui s’en suivit a déterminé un groupe de militaire dirigé par le Col. Mamady Doumbouya à prendre le pouvoir, répondant ainsi à une aspiration profonde du plus grand nombre.

Les coups d’Etat sont devenus monnaie courante en Afrique. La situation est particulièrement critique dans les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest, notamment la Guinée Conakry, le Mali, le Niger, Burkina Faso, qui sont également parmi les plus pauvres en termes de revenu national brut (PNB).

Si au Burkina Faso, l’ombre du coup d’Etat planait depuis quelques semaines, avec des arrestations de militaires soupçonnés de planifier le reversement du régime de Roch Marc Christian Kaboré, les manifestations de protestations contre les sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali, le 9 janvier 2022, ont boosté l’élan putschiste. Plusieurs groupes de manifestants s’étaient donné rendez-vous le 22 janvier pour manifester et soutenir le peuple malien à Ouagadougou et dans toutes les grandes villes du Burkina Faso, à l’instar de plusieurs autres en Afrique, en Europe et aux Etats-Unis. Ces manifestations ont drainé du monde partout, en particulier au Burkina Faso, ce fut une déferlante.

Dans la foulée de ces manifestations contre les sanctions de la CEDEAO visant à isoler le Mali, les militaires ont fini de fourbir leurs armes fatales au régime de Kaboré, assenant la preuve s’il en est besoin, que les mêmes causes (mal gouvernance, insécurité, corruption, incompétence) produisent les mêmes effets (interventions militaires). Quelques jours avant, le 18 janvier 2022, l’Unité D’Action Syndicale (UAS) du Faso a rendu publique une « Déclaration de condamnation des mesures scélérates de l’UEMOA et de la CEDEAO contre les travailleurs et le peuple frère du Mali ». Dans cette déclaration, l’Unité d’Action Syndicale (UAS) du Burkina Faso a dit sa « surprise et indignation » d’apprendre que les sommets extraordinaires des chefs d’Etat de l’UEMOA et de la CEDEAO du 9 janvier 2022 ont adopté contre la République sœur du Mali un ensemble de sanctions à caractère économique, diplomatique et politique. « Le caractère sévère et excessif de ces sanctions suscite chez des Africains de toutes conditions incompréhension, colère et rejet », indique l’Unité d’Action syndicale.

Condamnation des mesures scélérates de l’UEMOA et de la CEDEAO contre le Mali

Le discours des chefs d’Etat laisse croire que leurs décisions sont guidées par le souci de défendre la démocratie et qu’ils sont hostiles aux coups d’Etat. L’histoire récente du Burkina Faso et d’autres états de la sous-région indiquent clairement que la CEDEAO n’est pas contre les coups d’Etat: en 2015, suite au coup d’Etat du Régiment de Sécurité Présidentielle le 16 septembre, l’intervention de la CEDEAO à travers les présidents Yayi BONI du Bénin et Macky SALL du Sénégal ne visait pas autre chose qu’à avaliser le coup d’Etat du général Gilbert DIENDERE. En Guinée et en Côte-d’Ivoire, les tripatouillages des constitutions par les présidents Alpha KONDE et Alassane Dramane OUATTARA ne sont rien d’autres que des coups d’Etat constitutionnels, indique l’UAS, soutenant l’évidence de « deux poids deux mesures qui indiquent que les raisons de cette furie de la CEDEAO sont à rechercher ailleurs… ». D’où la série de questions posées par l’Unité d’Action syndicale du Burkina Faso: « L’insécurité qui prévaut dans la sous-région peut-elle ne pas constituer une préoccupation pour les chefs d’Etat qui n’en font aucune mention dans le communiqué final de leur rencontre ? Qu’est-ce qui peut expliquer le silence des chefs d’Etat, de l’UEMOA et de la CEDEAO quand la souveraineté d’un état membre, en l’occurrence le Mali a été remise en cause par la France à travers le refus de l’accès des forces armées maliennes à Kidal, localité qui a été transformée en sanctuaire des terroristes ? A quoi sert la « force en attente » de la CEDEAO que les chefs d’Etat ont évoquée en menaçant de l’activer contre le Mali, si elle ne peut pas contribuer à sauver des Etats comme le Mali, le Niger et le Burkina, menacés d’effondrement et contenir l’expansion du terrorisme à toute la sous-région ? »

En réalité, ce que ces sanctions et plus généralement la situation du Sahel révèlent, c’est que le Mali, à l’image de tout le Sahel, regorge de ressources de toutes sortes qui suscitent des convoitises de la part des différentes puissances. Toute chose qui requiert de la part du peuple malien et des autres peuples vigilance et responsabilité pour éviter que nos pays, à l’image d’un pays comme le Congo, ne soient victimes de leurs richesses. La question d’une véritable souveraineté est aujourd’hui posée et il revient aux peuples de renforcer leurs mobilisations en vue d’arracher leurs pays du joug de toute domination impérialiste, selon la déclaration.

Soutien et solidarité aux travailleurs et au peuple du Mali

Sans soutenir le pouvoir en place au Mali, et plus généralement les coups d’Etat, l’Unité d’Action Syndicale : dénonce les sanctions iniques prises contre le Mali qui, à coup sûr, vont aggraver encore les épreuves que subissent les travailleurs et le peuple malien ; exprime son soutien et sa solidarité aux travailleurs et au peuple du Mali ; invite les chefs d’Etat de l’UEMOA et de la CEDEAO à lever les sanctions disproportionnées prises contre le peuple frère du Mali et à engager avec les autorités maliennes une concertation en vue de convenir d’un calendrier raisonnable pour l’organisation des élections. L’Unité d’Action Syndicale « interpelle le président du Faso, président en exercice de l’UEMOA, à prendre en compte le fait que les mesures prises contre le Mali compromettent les intérêts et la sécurité de notre pays ; salue la mobilisation actuelle et la détermination des masses populaires en particulier des jeunesses des pays membres de la CEDEAO traduisant ainsi leur soif de voir leurs pays accéder à une indépendance véritable ; appelle ses militants et sympathisants à témoigner leur solidarité avec le peuple et les travailleurs du Mali dans les dures épreuves auxquelles ils seront confrontés du fait des sanctions annoncées. ». La déclaration a été signée par les centrales syndicales et les syndicats autonomes du Burkina Faso, ce qui nous rappelle le rôle joué par l’Union nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) dans les phases décisives de l’évolution politique du Mali.

B. Daou

