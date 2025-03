Donald Trump a assumé ce mardi les échanges des hauts responsables de son administration dans lesquels le ministre de la Défense, Pete Hegseth a qualifié les Européens de «profiteurs». La veille, un journaliste avait dévoilé les captures d’écran d’une discussion sur Signal.

«Oui je pense qu’ils ont été des profiteurs», a déclaré Donald Trump, qui a ajouté: «l’Union européenne a été absolument horrible avec nous», faisant ensuite référence à l’Otan et aux dépenses engagées par les Etats-Unis pour soutenir l’Ukraine.

Lundi, le rédacteur en chef du prestigieux magazine The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a révélé des captures d’écran de la messagerie Signal dans lesquelles des hauts responsables de l’administration Trump critiquent les Européens. Le journaliste a aussi dévoilé avoir reçu le plan d’attaque des raids menés le 15 mars par les forces américaines contre les rebelles houthis au Yémen, deux heures avant que les frappes commencent.

Le chef de la diplomatie, Marco Rubio, le patron de la CIA, John Ratcliffe, et le vice-président, J.D Vance discutaient alors de ce projet. «Si tu penses qu’il faut le faire, allons-y. C’est juste que je déteste venir au secours des Européens encore une fois», aurait écrit J.D Vance à l’intention du ministre de la Défense, Pete Hegseth, selon le magazine. «Je suis complètement d’accord, je déteste le comportement de profiteurs des Européens. C’est PATHETIQUE», aurait-il répondu, mais il justifie néanmoins l’attaque pour «rouvrir les liaisons» maritimes.

Un journaliste «tordu»

Malgré la polémique qui a soulevé de nombreuses critiques surtout chez les démocrates, Donald Trump a décidé d’assumer les mots de ses responsables d’administration. Lors d’un appel téléphonique avec la chaîne NBC, le chef de l’Etat a donc déclaré qu’il s’agissait du «seul pépin en deux mois, et au final sans gravité».

Donald Trump a ensuite qualifié Jeffrey Goldberg de «tordu», et a assuré que «tout le monde se fiche» de ce que publie The Atlantic. Le républicain en a aussi profité pour défendre Mike Waltz, son conseiller à la sécurité nationale, qui serait à l’origine de la fuite d’après The Atlantic. «Il fait de son mieux» et «c’est un homme très bien», a dit le président américain, concédant ce dernier allait «probablement» s’abstenir «dans l’immédiat» d’utiliser Signal.

Interviewé de son côté sur Fox News, Mike Waltz a déclaré assumer son «entière responsabilité» après cette «erreur». Le sénateur démocrate Mark Warner a pour sa part fustigé «l’attitude négligente, imprudente, incompétente» des lieutenants du président républicain.

Source: https://www.cnews.fr/

