L’économiste togolais Kako Nubukpo a exprimé son soutien au retrait des pays membres de l’Alliance pour le Sahel (AES), tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Lors d’une interview accordée à Radio France Internationale, il a critiqué les sanctions qu’il qualifie d’illégales et inhumaines imposées à ces pays par l’institution sous-régionale.

Nubukpo a souligné que ces sanctions vont à l’encontre des principes de gestion de la crise et de solidarité entre les États membres de la CEDEAO. Il a plaidé en faveur d’une approche plus constructive et coopérative pour résoudre les défis auxquels sont confrontés ces pays, plutôt que d’adopter des mesures punitives qui pourraient aggraver la situation déjà précaire dans la région du Sahel.

L’économiste a mis en avant la nécessité d’un dialogue inclusif et d’une coopération renforcée entre les pays de la région pour faire face aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires. Il a appelé à une révision des politiques de la CEDEAO afin de garantir qu’elles correspondent aux besoins et aux réalités des États membres, tout en respectant les principes de souveraineté nationale et de solidarité régionale. Source: https://www.toutafrica.com/

