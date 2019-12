Le Roi Mohammed VI a inauguré, le 09 décembre 2019, le Centre National de Football sis à Maâmora, dans l’arrondissement Hssain près de Salé, et portant le nom de « Complexe Mohammed VI de football ».

Concentré d’expertise et de savoir-faire, le Complexe Mohammed VI de Football, édifié sur un terrain de 29,3 hectares et se veut un édifice impressionnant aux normes internationales qui consacre les efforts soutenus en faveur de la promotion du secteur du sport et est destiné à accueillir les équipes nationales en stages de préparation, ainsi que les équipes nationales étrangères qui désirent effectuer leurs stages de concentration au Maroc.

Ce nouveau Complexe est doté d’infrastructures et d’équipements de pointe, conformes aux standards de la FIFA, qui en font l’un des plus importants du monde. Il abrite ainsi des résidences pour l’équipe nationale A, pour les équipes nationales U23, U17, et pour les gardiens de but.

Il comporte aussi quatre terrains de football en gazon naturel, trois terrains de football en gazon synthétique, un terrain de football couvert, un terrain de football en hybride, une salle de réathlétisation pouvant accueillir des matchs de futsal, une piscine olympique en plein air, deux courts de tennis et un terrain de Beach Soccer.

Le Complexe comprend également un Centre de médecine de sport et de performance de nouvelle génération qui répond aux normes de la FIFA en la matière et disposant de salles de physiothérapie, de test d’effort, de médecine dentaire, d’ophtalmologie, de traumatologie, de psychologie, de podologie, de médecine nutritionnelle, de radiologie, d’échographie, d’électrothérapie, d’ostéodensitométrie, de cryothérapie, outre une unité médicale mobile d’urgence.

Il abrite aussi des espaces de restauration et de détente, un auditorium de 221 places construit pour être le plus modulable et flexible possible pour accueillir diverses manifestations tels des conférences ou encore des projections de films ainsi que des bâtiments administratifs.

La réalisation du Complexe Mohammed VI de Football, qui a nécessité une enveloppe de 63 millions d’Euros et son ouverture aux équipes étrangères, permettra sans nul doute de s’ériger en levier de développement du tourisme national.

Cette nouvelle structure intégrée traduit la sollicitude dont le Roi Mohammed VI n’a eu de cesse d’entourer le sport et la jeunesse mais aussi Sa volonté d’assurer aux professionnels du football national toutes les conditions de réussite et de succès afin qu’ils puissent représenter leur pays comme il se doit.

Enfin, l’inauguration du Centre National de Football Mohammed VI par le Souverain marocain a vu la présence de plusieurs personnalités du monde politique et sportif dont les ex-Lions de l’Atlas ayant marqué l’époque de gloire du football national, notamment Noureddine Naybet, Aziz Bouderbala et Mohamed Timoumi,

A noter qu’en s’enquérant de l’état de santé de Timoumi, qui s’appuyait sur une paire de béquilles, le Roi Mohammed VI a ordonné de prendre en charge la totalité des soins de l’ancien joueur. Cette attention particulière accordée à une ex-gloire du football marocain a été fortement appréciée par les joueurs et les personnalités présentes.

Farid Mnebhi.