Ces cinq pays blanchissent le pétrole russe pour le vendre à l’Occident

Selon un rapport publié aujourd’hui par le Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), cinq pays ont augmenté leurs importations de pétrole russe à la suite de l’invasion de l’Ukraine et l’ont transformé en produits qu’ils vendent à des pays qui ont sanctionné le pétrole russe.

Leur opération de « blanchiment » sape le plafonnement des prix du pétrole russe et alimente l’invasion, selon les analystes. « Il s’agit actuellement d’un moyen légal d’exporter des produits pétroliers vers des pays qui imposent des sanctions à la Russie, car l’origine du produit a été modifiée », selon le rapport. « Ce processus permet d’alimenter le trésor de guerre de Poutine. »

Le CREA identifie la Chine, l’Inde, les Émirats arabes unis, la Turquie et Singapour comme des « pays blanchisseurs » qui ont augmenté les importations de pétrole russe après l’invasion de l’Ukraine. Ils ont également augmenté les exportations de produits raffinés vers les « pays à plafond de prix » qui ont sanctionné le pétrole russe, notamment l’Union européenne (UE), l’Australie, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis.

« L’UE, le G7 et l’Australie continuent d’importer des combustibles fossiles russes sous forme de produits pétroliers raffinés en provenance de pays tiers et autorisent le transport sur leurs navires et leurs assurances », a déclaré Isaac Levi, analyste en énergie et co-auteur du rapport.

L’UE est le plus grand importateur de ces produits raffinés, selon le CREA, suivie par l’Australie. Et la plupart des produits blanchis voyagent sur des navires européens. Au cours de l’année qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les cinq pays blanchisseurs ont augmenté les importations maritimes de pétrole brut russe de 140 % par rapport à l’année précédente, selon le CREA. Ils absorbent 70 % des exportations de pétrole brut de la Russie.

Dans le même temps, ils ont augmenté leurs exportations de produits pétroliers de 26 % vers les pays de la coalition où les prix sont plafonnés. Leurs exportations vers les pays n’appartenant pas à la coalition n’ont augmenté que de 2 %, ce qui montre que la majeure partie du pétrole russe finit dans les pays où les prix sont les plus élevés.

« L’augmentation des importations de produits pétroliers en provenance des principaux importateurs de pétrole brut russe sape les sanctions pétrolières contre la Russie », a déclaré Lauri Myllyvirta, analyste principal et co-auteur du rapport. « D’un autre côté, la répression de ce commerce est l’occasion d’exercer un effet de levier supplémentaire qui fait cruellement défaut et d’interrompre le financement de l’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie. »

Le pétrole russe est acheminé sous forme de diesel, de carburéacteur et de gazole vers les pays où les prix sont plafonnés.

L’UE a dépensé 19,3 milliards de dollars pour ces produits d’origine russe au cours des 12 mois qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine, selon le CREA, suivie de l’Australie :

l’Australie, 8,74 milliards de dollars ;

les États-Unis, 7,21 milliards de dollars ;

le Royaume-Uni, 5,46 milliards de dollars ;

le Japon, 5,24 milliards de dollars.

Le CREA est un institut de recherche indépendant enregistré en Finlande, dont le personnel est réparti en Europe et en Asie. Il a publié des études sur la dépendance de l’Allemagne à l’égard du gaz russe et sur la baisse surprenante des émissions de carbone de l’Europe lorsqu’elle a appris à vivre avec un approvisionnement russe réduit.

