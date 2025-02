En une seule semaine, Donald Trump et Vladimir Poutine ont pu être en mesure d’établir l’équilibre des pouvoirs dans le tableau de la politique internationale.

Tout cela a commencé le 12 février avec un appel selon lequel les deux dirigeants feraient des compromis pour rétablir les relations bilatérales et trouver une solution à la guerre en Ukraine il y a trois ans après l’invasion russe.

Luego vino la Conferencia de Seguridad de Múnich, où l’Europe et les États-Unis ont confirmé leurs différences concernant le conflit ukrainien et d’autres affaires internationales.

Ceci a été cité à l’image de celui qui est arrivé au monde : les ministres des Affaires extérieures de Washington et de Moscou réunis dans la capitale de l’Arabie Saoudite, Riad, les martes à la première rencontre entre les deux puissances de l’invasion de l’Ukraine.

Le résultat est un terrain diplomatique : l’Europe et l’Ukraine sont permanentes dans les négociations qui prétendent déterminer leur avenir, Trump est la marque du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le culpa de la guerre et du lama « dictateur », et le récit officiel de la chanson russe victoria.

Nous sommes à la veille d’un nouvel ordre mondial ? Nous nous demandons ce qui s’est passé lors d’une des semaines les plus cruciales du début de l’invasion russe en Ukraine en février 2022.

L’appel qui a tout déclenché

Le 12 décembre, Trump et Poutine ont parlé au téléphone pendant 90 minutes, lors du premier contact direct entre les dirigeants des ambassadeurs puissants en trois ans.

Nous sommes en accord avec le lancement de négociations immédiates pour mettre fin au conflit en Ukraine.

“Nous travaillons ensemble, nous devons faire attention” pour “détenir les millions de morts qui sont survenues dans la guerre”, a affirmé Trump lors de l’appel.

Juste après son appel à Poutine, le président de l’EE.UU. il a eu une conversation avec Zelensky, qui l’a qualifié de « très bon », et a assuré que les dirigeants des deux parties en conflit combattaient la paix.

Sans embargo, il a également affirmé qu’il n’y aurait pas de « pratique » que l’Ukraine soit membre de l’OTAN, un des objectifs de Zelensky.

Et, le même jour, le secrétaire à la Défense de l’EE.UU., Pete Hegseth, a déclaré que pour Kiev “tourner aux frontières qui étaient avant 2014 est un objectif peu réaliste”.

Beaucoup interprètent ces affirmations comme un tour de Washington favorable aux aspirations territoriales de la Russie, qui maintient l’invasion d’une partie de l’Ukraine plus grande.

“Avec la Russie qui avance dans les champs de bataille de l’Ukraine, c’est le moment le plus difficile où Zelensky a été confronté aux premiers mois obscurs et désespérés de la guerre, lorsque l’Ukraine s’est battue contre l’attaque de la Russie”, a évalué Jeremy Bowen, rédacteur international de la BBC.

L’engagement entre Trump et Poutine a également été alarmé par les pays européens, qui ont été exclus des conversations pour finir la guerre et commencer à sentir la rupture avec les États-Unis, jusqu’à ce qu’ils soient liés de manière inconditionnelle et socialement principale dans l’OTAN.

Le découragement de l’Europe et de l’Ukraine

La fracture creciente entre les États-Unis et leurs alias européens concernant la relation avec la Russie et la guerre en Ukraine s’est déclarée à la Conférence de Munich, le maire indépendant sur la défense que vous avez lu entre le 14 et le 16 février.

Le vice-président de l’EE.UU., JD Vance, a entendu la guerre d’Ukraine dans son discours à Munich et dans son lieu a accusé les dirigeants européens de censurer la liberté d’expression et de ne pas contrôler l’immigration.

Vance s’est réuni avec Zelensky, mais la ville s’est terminée dans l’annonce d’un rapport sur la vente de minéraux ukrainiens que le président de l’EE.UU. J’ai suggéré un changement de respaldar à Kyiv.

Dans ce cas, Munich a confirmé l’exclusion de l’Europe et de l’Ukraine dans les négociations entre les États-Unis et la Russie concernant la guerre, ce qui a généré une préoccupation parmi les dirigeants européens pour l’avenir de la sécurité du continent.

La rencontre, sans embargo, a mis en évidence les divisions internes en Europe : la propriété du Royaume-Uni de détruire les forces de la paix en Ukraine a été recherchée par d’autres pays de la région comme l’Allemagne ou l’Espagne.

Pendant ce temps, le président ukrainien a exprimé son mécontentement parce qu’il ne participait pas aux négociations entre Washington et Moscou sur le conflit qui affectait directement votre pays.

Après avoir confirmé que les convocateurs de la réunion au Riad l’avaient fait rêver, Zelensky était enthousiasmé par le fait que “il ne pouvait pas avoir de discussions sur la fin de la guerre d’Ukraine sans Ukraine”.

Source: https://www.bbc.com/

