L’Afrique comptait ce dimanche 10 mai 61 181 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 2 239 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine. L’Afrique du Sud et l’Égypte sont les deux pays les plus touchés, avec respectivement 9 420 et 8 964 cas. Suivent le Maroc, l’Algérie, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et la Guinée.

• L’appel de Denis Mukwege pour le Sud-Kivu Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, souhaite que la province du Sud-Kivu, où il coordonne la riposte contre l’épidémie dans l’est de la République démocratique du Congo, dispose de tests de dépistage. Au cours d’une conférence de presse conjointe, samedi, avec le gouverneur de la province, Théo Ngwabidje, le médecin gynécologue s’est dit inquiet. Si les quatre malades du Covid-19 enregistrés au Sud-Kivu ont tous été déclarés guéris par les autorités sanitaires, celles-ci ont projeté la période exponentielle de l’épidémie dans le pays pendant les deux premières semaines du mois de mai. « Nous demandons d’une manière solennelle un approvisionnement en urgence de ces tests avant le déclenchement de la courbe exponentielle épidémique », a ainsi déclaré le Dr Mukwege. « Ceci évitera de nombreux décès, une augmentation de la précarité de la population, une explosion des troubles sociaux et l’exacerbation de l’insécurité. » Jusqu’à présent, « nous avons contenu la pandémie de coronavirus dans notre province » mais « il serait imprudent (…) de tomber dans un triomphalisme aveugle. La menace est présente et notre province reste vulnérable », a averti le médecin, tout en saluant l’implication de ceux qui luttent contre le virus. • L’Éthiopie admet avoir abattu « par erreur » un vol humanitaire en Somalie L’appareil, un avion kényan de la compagnie African Express Airways embarquait du matériel humanitaire et médical pour aider la Somalie dans sa lutte contre le coronavirus. Mais il s’est finalement écrasé lundi dernier. Alors que des enquêtes étaient lancées par la Somalie et le Kenya, c’est finalement l’Éthiopie qui a admis en être à l’origine. ► À lire aussi : L’Éthiopie admet avoir abattu «par erreur» un vol humanitaire en Somalie Qualifiant ces événements d’« incident » dans un communiqué adressé à l’Union africaine, les autorités éthiopiennes évoquent une erreur de communication de leurs troupes militaires au sol. Mogadiscio souligne tout de même que « l’avion avait un comportement inhabituel, volant à faible altitude » et se dit prête à collaborer pour faire toute la lumière sur cette affaire. • L’alerte des médecins burundais Au Burundi, les bus, les églises et les marchés sont restés bondés. Des dizaines de milliers de personnes se pressent chaque jour avec insouciance dans des meetings politiques en vue des élections du 20 mai prochain. Il faut dire que le pays est l’un des moins touchés par la pandémie, à en croire les autorités. Officiellement, le compteur est bloqué depuis une semaine sur 19 cas positifs pour un décès Pourtant, des médecins, qui ont peur de révéler leur identité, tirent la sonnette d’alarme. ► À lire aussi : Au Burundi, il y a plus de morts qu’annoncé, alertent des médecins Certains d’entre eux affirment qu’au moins six personnes présentant des symptômes liés au Covid-19, toutes en détresse respiratoire, ont perdu la vie cette semaine dans deux hôpitaux de Bujumbura. Ces mêmes sources affirment cependant que le ministère de la Santé refuse de tester les malades. Elles évoquent « une politique délibérée » pour ne pas perturber le processus électoral. • À Djibouti, levée puis… prolongation du confinement Le gouvernement de Djibouti a prolongé dimanche le confinement mis en place dès le 23 mars pour lutter contre le coronavirus. « Le gouvernement par la voix du Premier ministre aujourd’hui a décidé de prolonger d’une semaine encore le confinement jusqu’au 17 mai », a écrit le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, sur Twitter.

Quelques heures plus tôt, le même ministre avait pourtant annoncé sur le réseau social « le processus de réouverture progressive du pays » à partir de lundi. Mahmoud Ali Youssouf explique finalement que les conditions ne sont pas encore réunies et que le gouvernement a donc revu sa copie.

Avec près de 1 200 cas officiellement recensés pour environ 1 million d’habitants, Djibouti est le pays du continent qui compte le plus grand nombre de cas positifs de Covid-19 par rapport à sa population, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l’Union africaine. Mais ces statistiques doivent être relativisées, car Djibouti a mené proportionnellement beaucoup plus de tests de dépistage que d’autres pays.

• Le retour à l’école se prépare au Bénin

Les établissements primaires et secondaires du Bénin, fermés depuis le 30 mars, doivent rouvrir leurs portes ce lundi 11 mai. Ainsi, pour préparer le retour des élèves, outre le port du masque obligatoire, des tests de dépistage des enseignants ont été lancés par les autorités. Ils se sont poursuivis ce week-end.

Le pays a officiellement rapporté 319 cas de coronavirus et 2 décès. Les maternelles resteront fermées jusqu’à la prochaine rentrée des classes tout comme les universités dont les cours seront dispensés en ligne via une plateforme. Des mesures qui comportent toutefois de nombreuses insuffisances pour Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. « On parle de dépistage progressif, cela veut dire que le gouvernement est conscient qu’il ne pourra pas dépister tout le monde avant la rentrée des classes », constate t-il, relevant que les élèves ne sont pas dépistés.

• Des bons d’achats numériques et solidaires en Tunisie

L’initiative, mûrie de longue date, a été lancée au début du jeûne du ramadan, fin avril. Une période durant laquelle des milliers de foyers tunisiens ont perdu leur source de revenus en raison du confinement décrété le 22 mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

En coopération avec le ministère de la Femme, l’ONG « Banque alimentaire durable » a ainsi choisi 300 familles, vivant dans les quartiers pauvres de Tunis, pour bénéficier de bons d’achats via téléphone. Le système est simple : chacune de ces familles reçoit un code par SMS qui lui permet de dépenser 40 à 60 dinars (20 à 30 euros) par semaine chez un des épiciers de son quartier, à condition qu’il soit équipé de l’application Viamobile. L’ONG, qui finance ces dons grâce aux concours d’entrepreneurs qui la composent, espère ensuite élargir cette initiative aux régions intérieures marginalisées. Au-delà de ces aides, l’ONG souhaite également inciter ces familles à être plus autonomes, par exemple en leur apprenant à faire pousser des légumes dans leur arrière-cour, ou en vendant du pain fait maison. • En RDC, vers un arrêt définitif du championnat de football Alors que la RDC a officiellement enregistré 991 cas de Covid-19 et 41 décès, le ballon rond ne devrait pas reprendre ses droits cette saison. Lors d’une réunion, organisée samedi par la Ligue nationale de football (la Linafoot), les dirigeants de clubs se sont exprimés pour un arrêt définitif des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, interrompus depuis le 13 mars. Une décision qui devait être entérinée ce dimanche par la Fédération, la Fécofoot.

