Coup de semonce: Les Etats-Unis frappent des installations des Gardiens de la révolution iraniens en Syrie

Des chasseurs ont mené des bombardements «de précision» ce vendredi 27 octobre au petit matin, en représailles à des attaques contre les troupes américaines dans la région par des groupes soutenus par Téhéran.

Après la diplomatie de Biden dans la guerre Hamas-Israël, le coup de semonce de ses chasseurs contre un agent déstabilisateur. Deux avions de combat américains F-16 ont frappé des installations d’armes et de munitions en Syrie ce vendredi 27 octobre au petit matin, en représailles à des attaques contre les forces américaines par des milices soutenues par l’Iran.

Les frappes aériennes américaines ont eu lieu vers 4 h 30 près d’Abu Kamal, une ville de l’est de la Syrie à la frontière avec l’Irak, sur ordre de Joe Biden, selon le Pentagone.

«Ces frappes d’autodéfense de précision sont une réponse à une série d’attaques contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des milices soutenues par l’Iran, a déclaré le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, dans un communiqué. Les troupes américaines et leurs alliés ont été attaqués au moins 19 fois en Irak et en Syrie par des forces soutenues par l’Iran depuis le début du mois, d’après le Pentagone.

«Ces attaques soutenues par l’Iran contre les forces américaines sont inacceptables et doivent cesser», a continué Lloyd Austin. Avant de prévenir : «Les Etats-Unis ne toléreront pas de telles attaques et se défendront eux-mêmes, ainsi que leur personnel et leurs intérêts.»

Des frappes «distinctes» du conflit en cours

En revanche, face au risque d’embrasement de la région en pleine guerre entre le Hamas et Israël, un haut gradé américain a précisé que cette attaque américaine n’avait pas été coordonnée avec l’Etat hébreu. «Ces frappes d’autodéfense bien ciblées […] sont séparées et distinctes du conflit en cours entre Israël et le Hamas, et ne constituent pas un changement dans notre approche» concernant cette guerre, a insisté le ministre de la Défense.

Le ministre iranien des affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, avait déclaré jeudi à la tribune de l’ONU que si l’offensive israélienne contre le Hamas ne cessait pas, les Etats-Unis «ne seraient pas épargnés».

900 soldats américains en Syrie

Quelques heures plus tard, Joe Biden a envoyé un message rare au guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, mettant en garde Téhéran contre la prise pour cible du personnel américain au Moyen-Orient, d’après la Maison Blanche. «Ce que nous voulons, c’est que l’Iran prenne des mesures et ordonne à ses milices de se retirer», a déclaré un haut responsable de la défense américaine. Les mouvements palestiniens du Hamas et du Jihad islamique, ainsi que le Hezbollah libanais, sont soutenus par Téhéran.

Les Etats-Unis ont parfois mené des frappes de représailles contre les forces soutenues par l’Iran dans la région après qu’elles ont attaqué les forces américaines. En mars, l’armée américaine a effectué de multiples frappes aériennes en Syrie contre des groupes soutenus par l’Iran qu’elle a rendus responsables d’une attaque de drone ayant tué un entrepreneur américain. Les Etats-Unis ont encore 900 soldats en Syrie et 2 500 autres en Irak, dans le cadre de la lutte contre l’Etat islamique. Une force navale conséquente est également arrivée en Méditerranée depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, tandis que d’autres navires américains sont en route vers la zone. Source: https://www.liberation.fr/

