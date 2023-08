Coup d’Etat au Gabon : “Le Sénégal pourrait tomber demain, puis la Côte d’Ivoire…”

Même si Wagner n’est, semble-t-il, pas derrière ces coups d’Etat, le renseignement militaire russe, très présent en Afrique, peut avoir joué un rôle. Les Russes sont, en tout cas, opportunistes et prêts à s’engouffrer dans tous les espaces vides.

Quels problèmes géopolitiques posent les coups au Niger et au Gabon ?

Le Niger se situe au cœur des routes sahariennes, et donc au cœur des grands enjeux politiques touaregs et djihadistes. Le Gabon fait la transition entre une partie de l’Afrique francophone, une partie de l’Afrique anglophone, et l’Afrique équatoriale. Il a toujours été un pays charnière. Outre ses ressources pétrolières, c’est un pays qui dispose de vraies élites intellectuelles et politiques. Mais le Niger est plus stratégique que le Gabon, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais aussi, en raison de sa position entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne.

La raison numéro un de ces coups d’Etat, c’est la foire aux vanités et à la prévarication au sein des élites militaires, et le fait que nous ne sommes plus introduits dans les gardes présidentielles. Avant, la France disposait toujours de relais au cœur du palais, qui pouvaient fournir des informations et prévenir. Aujourd’hui, nous n’en avons plus, parce que nous avons peur d’être montrés du doigt. Mais cela va peut-être nous coûter cher.

Le problème, à présent, c’est qu’on ne peut pas gérer à la fois les crises au Mali, au Niger, au Gabon, et peut-être, demain, au Sénégal. Nous n’en avons plus les capacités en matière d’effectifs et de moyens dans le renseignement et les armées. D’autant que nous sommes toujours engagés dans les opérations anti-djihadistes en Syrie et en Irak.