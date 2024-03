Jean-Marie Bockel , l’envoyé spécial du président français Emmanuel Macron est attendu au Tchad ce 06 mars 2023. Selon les informations de nos confrères de Tchadone , l’objectif de cette visite discrète serait de demander le report de l’élection présidentielle et une enquête internationale indépendante sur l’assassinat de l’opposant Yaya Dillo.

Après le retrait des troupes françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger, le Tchad est le maillon clé de la présence militaire française au Sahel. Plus de cinq jours après les évènements qui ont secoué le Tchad et causé la mort de plusieurs personnes le 28 février 2024, la France reste toujours silencieuse.

Lire aussi : Togo : OTM présente le bilan de la première année du projet de liberté d’expression

Cette attitude de deux poids deux mesures de la France, est vivement critiquée par les analystes sur le continent. Ils estiment que si le quai d’Orsay continue, donc, de soutenir le clan Déby au Tchad, c’est principalement afin de garantir la continuité de la présence militaire française au Sahel « La France a critiqué les coups d’Etat au Mali et au Niger et a posé des conditions qu’elle n’applique pas au Tchad. Ça peut être gênant politiquement et c’est horrible » a affirmé un analyste.

Pour nos confrères de Tchad one, les autorités militaires tchadiennes menacent de se tourner vers un autre partenaire à la moindre pression de paris. « La junte est dans une fuite en avant et Paris a très peu de leviers de pression sur un monstre qu’il a lui-même contribué à créer. La junte menace aussi de se tourner vers Moscou à la moindre pression de la France. Ce chantage ridicule pousse la France à soutenir contre vents et marées, une dictature à bout de souffle », écrit le média.

Source: https://www.toutafrica.com/

Commentaires via Facebook :