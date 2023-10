Crise politique, institutionnelle au Niger : Le gouvernement algérien décide de sursoir à sa médiation et demande des clarifications

La médiation dans la crise politique, institutionnelle et constitutionnelle au Niger vient de connaître un rebondissement. En effet, la République algérienne démocratique et populaire sollicitée par les autorités nigériennes pour sa médiation dans ladite crise, a décidé de surseoir à l’engagement des discussions préparatoires envisagées jusqu’à l’obtention des clarifications qu’il estime nécessaires au sujet de la mise en œuvre de la médiation algérienne. La République algérienne démocratique et populaire a notifié sa décision dans un communiqué de presse en date du 9 octobre 2023.

Dans ledit communiqué de presse, la République algérienne démocratique et populaire souligne que le mercredi 27 septembre 2023, les autorités nigériennes ont informé, par lettre officielle, le gouvernement algérien de leur acceptation de la médiation algérienne dans la crise politique, institutionnelle et constitutionnelle à laquelle le Niger est confronté. “Dès réception de cette lettre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, de se rendre à Niamey dans les délais les plus rapprochés possibles, à l’effet d’entamer avec les autorités nigériennes des discussions préparatoires à la médiation algérienne. Depuis cette date, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, directement avec son interlocuteur nigérien, de même que l’ambassade d’Algérie à Niamey avec le ministère nigérien des Affaires étrangères, se sont engagés dans des échanges portant sur le programme et le contenu de cette visite. Ces échanges n’ont pas été concluants sur ces deux sujets. De même, des déclarations officielles et publiques d’autorités nigériennes ont suscité des interrogations légitimes quant à leur disposition réelle à donner suite à leur acceptation de la médiation algérienne. En conséquence, le gouvernement algérien a décidé de surseoir à l’engagement des discussions préparatoires envisagées jusqu’à l’obtention des clarifications qu’il estime nécessaires au sujet de la mise en œuvre de la médiation algérienne”, indique le communiqué.

Siaka Doumbia

