Des “nausées”, des “vertiges” ou une vive douleur: des dizaines de jeunes en France racontent avoir été piqués en boîte de nuit ou dans des festivals, créant un climat de “psychose”, même si les autorités ont encore du mal à déterminer les contours et l’ampleur du phénomène.

Depuis début avril, une soixantaine de faits ont été enregistrés en France dans des établissements de nuit, selon une source policière.

De son côté, la gendarmerie n’a pas souhaité communiquer de chiffres nationaux, expliquant que le phénomène n’était pas encore suffisamment étayé.

Plusieurs régions sont concernées. On dénombre quinze enquêtes à Rennes et en Loire-Atlantique (ouest), d’autres dans l’Hérault (sud), l’Isère, en Haute-Garonne, en Dordogne (sud-ouest).

En rentrant d’une soirée dans un bar dansant de l’Ile de Nantes, mi-avril, Eloïse Cornut, 21 ans, a ressenti “sueurs froides, nausées, frissons et vertiges”.

La jeune esthéticienne se sent mieux le lendemain mais le mercredi suivant, une de ses collègues lui fait remarquer une trace de piqûre à l’arrière de son bras. “Un point rouge entouré d’un bleu d’un centimètre de diamètre”, décrit-elle.

“Ça me stresse beaucoup”

Eloïse, qui ne consomme ni alcool ni drogue, explique ne sortir que “de temps en temps le week-end, jamais en semaine” et relie “aussitôt” cette piqûre à sa soirée du samedi. “Mes collègues m’ont tout de suite dit d’aller à l’hôpital. On m’a fait une prise de sang et conseillé d’aller porter plainte”. Ce qu’elle a fait le lendemain. “Je dois attendre encore cinq semaines avant de faire un dépistage VIH. Et ça me stresse beaucoup”, confie-t-elle.

A Nantes, 45 faits ont été portés à la connaissance des forces de l’ordre depuis la mi-février, selon le parquet. “Aucun dépistage n’a mis en évidence la présence de GHB ou autres substances toxiques”, a indiqué le procureur Renaud Gaudeul, précisant qu’aucun suspect n’avait été interpellé.

Il est parfois difficile de prouver la présence d’une substance: le GHB est indécelable dans le sang quelques heures seulement après son absorption.

Ailleurs en France, des “choses diffèrent” dans le “mode opératoire” de ces agressions, précise une source policière, expliquant que certaines pouvaient par exemple s’accompagner d’agressions sexuelles alors que d’autres non.

Les enquêteurs sont également en attente du résultat des analyses toxicologiques pour voir si la substance administrée est la même.

Enquête ouverte

À Roanne (centre-est), une jeune femme de 18 ans souhaitant garder l’anonymat fêtait le 22 avril l’anniversaire d’une amie en discothèque. Quand elle accompagne une amie aux toilettes, un homme lui touche une fesse.

“En rentrant chez moi, je me suis regardé dans le miroir et j’ai vu un gros hématome avec une piqûre avec un point rouge au centre sur la fesse droite”, dit-elle. “Des amis m’ont dit qu’ils avaient remarqué un homme qui me regardait bien, comme s’il attendait quelque chose de moi”.

Le parquet de Roanne a ouvert lundi une enquête pour “violence avec préméditation et administration d’une substance nuisible avec préméditation”. Les médecins du centre hospitalier de Roanne ont administré à la jeune femme des traitements préventifs anti-VIH et anti-hépatique, précise le parquet.

La saison des festivals s’est ouverte le week-end dernier au Printemps de Bourges. Après des signalements de piqûres sur neuf festivaliers lors de concerts, le parquet a là aussi ouvert une enquête pour “administration de substances nuisibles”.

L’origine des piqûres est inconnue, selon la préfecture. “On ne sait pas s’il s’agit de seringues ou seulement de têtes d’épingle par exemple”, a précisé Agnès Bonjean, directrice de cabinet du préfet.

“C’était très douloureux”, selon Noémie, 23 ans, touchée “à la cuisse, jusqu’au nerf sciatique” mi-avril après une soirée en boîte à Béziers, dans le sud. La jeune femme, qui préfère ne pas donner son nom pour raisons professionnelles, affirme avoir été emmenée aux urgences par des amies après avoir fait un malaise, “les yeux révulsés”.

Au total, 13 plaintes ont été déposées à Béziers, dont 12 pour la soirée du 17 au 18 avril 2022, a indiqué le procureur Raphaël Balland.

“Un jeu malsain et pervers”

Sollicité par l’AFP, le parquet de Paris a indiqué qu’après des plaintes, six enquêtes ont été ouvertes depuis la semaine dernière dans la capitale du chef d’administration de substance nuisible.

Le phénomène n’est pas nouveau en Europe: au Royaume-Uni, une vague de témoignages d’étudiantes droguées à leur insu par des injections en boîtes avait déferlé cet automne.

Fred Bladou, chargé de mission pour l’association Aides qui lutte contre le VIH, considère qu’il y a une sorte d’”emballement” autour de ces cas, mais il rappelle qu’en cas d’injection, “il faut aller tout de suite se faire dépister aux urgences hospitalières”.

Le président de la branche nuit du principal syndicat de l’hôtellerie restauration, Thierry Fontaine, dénonce un “jeu malsain et pervers” de mystérieux agresseurs, qui créent une “psychose” chez les jeunes. Il craint un impact sur les établissements, qui ont déjà souffert de la pandémie.

