L’ex-député des Engagés Georges Dallemagne a publié un message Facebook dans lequel il invite le nouvel ambassadeur américain en Belgique à démissionner. Son post a fait un véritable carton sur le réseau social, où il a été partagé plus de 8.000 fois et commenté plus d’un millier de fois.

Lundi, le conseiller communal de Woluwe-Saint-Pierre a réagi dans une publication Facebook au clash entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Il s’adresse personnellement à Bill White, le nouvel ambassadeur américain en Belgique.

Voici le post de l’ex-député centriste en intégralité :

“Monsieur l’ambassadeur des États-Unis en Belgique,

Je m’adresse à vous aujourd’hui car vous êtes le représentant d’un pays avec lequel nous avons une longue tradition d’amitié. Je vous écris car j’imagine, j’espère, votre effroi et votre révulsion face à la cruauté et la brutalité de vos nouveaux dirigeants. La réunion d’hier dans le bureau Ovale entre le président Trump, le vice-président Vance et le président Zelenskyi restera dans l’histoire de votre pays et dans l’histoire du monde comme une des pages les plus honteuses des relations internationales. Personne ne mérite tant de haine, de vulgarité, d’arrogance : ni l’Ukraine, ni l’Europe, ni la population américaine. Il faut que cela cesse. Comment peut-on insulter avec autant de violence le dirigeant d’un pays, l’Ukraine, et à travers lui tout un peuple qui paye chaque jour le prix du sang pour avoir voulu se battre pour les valeurs que vous et moi nous chérissons : la liberté, la souveraineté, le droit, la démocratie? Comment peut-on agresser un pays déjà profondément meurtri par une guerre qu’il n’a pas déclenchée, qu’il n’a jamais voulue et qui lui est imposée par Poutine, un conquérant brutal qui bombarde depuis trois ans des villes, des écoles, des hôpitaux en violation complète du droit international? Nous savions votre président incapable de la moindre empathie envers les nombreuses victimes des atrocités du Kremlin. Nous connaissions son cynisme lorsqu’il s’agit de faire de l’argent sur un champ de bataille. Aujourd’hui il démontre aussi son absence totale de morale, le danger qu’il représente pour le monde. Il faut arrêter de le servir. Il a besoin de vous, de vos collègues diplomates américains et de l’ensemble de l’administration pour commettre ses forfaits. Ne soyez pas son complice. Montrez que vous êtes un homme libre, attaché aux valeurs de nos démocraties, aux valeurs de notre alliance, celles qui figurent dans notre charte commune. Démissionnez. Vous serez notre héros.

Très cordialement, Georges Dallemagne”

Contacté par le média 21News, le responsable politique reconnaît que c’est inédit. “C’est en effet énorme”, commente l’auteur du texte. “Près de 8.000 partages, 470.000 vues. Sans précédent pour moi et, je pense, sans précédent dans le paysage politique belge. À la hauteur du choc qu’a constitué la violence de l’agression du president Trump et de son vice-président à l’égard du président Zelenskyi vendredi dans le Bureau ovale. À la mesure aussi de la colère des Belges et des Européens et de leur soutien à l’Ukraine”, conclut-il.

En mars 2022, Georges Dallemagne s’est rendu en Ukraine, à la tête d’un convoi humanitaire pour venir en aide aux populations touchées par la guerre.

Source: https://www.7sur7.be/

