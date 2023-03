“Dérive autoritaire”: un enseignant se dit suspendu pour critique de la politique africaine de Paris

Pas à venir

Carrière universitaire

Écrivain et professeur de philosophie ivoirien et français d’origine camerounaise, Franklin Nyamsi a obtenu son doctorat à l’université Charles de Gaulle-Lille 3. Il a enseigné dans divers lycées au Cameroun, en Côte d’Ivoire et dans des établissements français à Nantes, Lille et Rouen.