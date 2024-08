Deux avions militaires français impliqués dans un accident, un pilote retrouvé, deux autres recherchés

Un accident impliquant deux avions militaires s’est produit mercredi en milieu de journée en Meurthe-et-Moselle et des “opérations de recherche des pilotes ont été engagées”, a indiqué la préfecture dans un communiqué. Depuis, l’un des pilotes a été retrouvé. Un élève et son instructeur manquent toujours à l’appel.

L’accident s’est produit dans le secteur de Colombey-les-Belles, une commune à la limite du département des Vosges. Il implique deux appareils Rafale de l’Escadron de Transformation 3/4 “Aquitaine”, et non des Mirage-2000, comme annoncé un peu plus tôt par un quotidien régional. Ils seraient entrés en collision, sans qu’on en sache plus sur les circonstances du drame.

“Un accident impliquant deux aéronefs s’est produit en Meurthe-et-Moselle dans le secteur de Colombey-les-Belles”, confirme la préfecture de Meurthe-et-Moselle dans son communiqué, précisant que “le centre opérationnel départemental a immédiatement été activé et le plan SATER (sauvetage aéroterrestre) engagé en appui des forces militaires”.

Pas de perte humaine confirmée

La préfecture n’a fait part d’aucun bilan humain, indiquant que “des opérations de recherche des pilotes ont été engagées par le groupement de gendarmerie départementale, le service départemental d’incendie et de secours, l’office national des forêts et l’ADRASEC (fédération nationale des radioamateurs au service de la sécurité civile)”.

“L’autorité militaire communiquera sur les causes de l’accident”, indique-t-elle encore, expliquant qu’un “autre point de situation sera effectué dès que de nouvelles informations seront connues”.

Selon l’Armée de l’Air, qui s’est confiée au quotidien français Le Monde, l’un des appareils contenait un pilote, contre deux dans l’autre, un élève et son instructeur. C’est le premier qui a pu s’éjecter, et a été retrouvé. Selon le quotidien régional L’Est Républicain, il est “blessé” mais “conscient”.

“Les recherches sont toujours en cours” a ajouté le ministre démissionnaire de la Défense, Sébastien Lecornu.

Des pilotes français

L’armée a précisé à l’AFP que tous les pilotes concernés étaient de nationalité française. Des pilotes ukrainiens sont actuellement formés en France, mais sur la base de Cazaux (sud-ouest) et uniquement sur des chasseurs Alpha-Jet.

“On a entendu un gros bruit, vers 12H30 peut-être. On entend souvent les avions passer, mais ça n’était pas le passage du mur du son, ça n’avait rien à voir”, a indiqué à l’AFP Patrice Bonneaux, adjoint au maire de Colombey-les-Belles.

Source: https://www.7sur7.be/

