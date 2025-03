Le mouvement armé anti-gouvernemental M23 cible les défenseurs des droits humains dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), accuse mercredi une experte indépendante de l’ONU en évoquant notamment des détentions arbitraires, disparitions et tortures.

Les défenseurs des droits de l’homme dans l’est de la RDC “ont besoin d’aide immédiate, y compris d’un soutien pour une réinstallation temporaire avec leurs familles”, a déclaré Mary Lawlor, Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits humains.

Cette région de la RDC, qui connaît une violence endémique depuis trois décennies, a vu depuis le mois de janvier une offensive éclair des combattants du groupe armé anti-gouvernemental M23 appuyé par des forces rwandaises, qui ont notamment pris les deux grandes villes de Goma et Bukavu.

“Plus de répit”

La Rapporteuse spéciale affirme avoir reçu “des informations crédibles selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme sont détenus au secret, disparus de force et torturés à Rutshuru et Masisi, dans le Nord-Kivu, tandis qu’au moins six défenseurs des droits de l’homme sont portés disparus après avoir tenté de fuir Goma, à la suite de la prise de la ville par le M23.”

La Rapporteuse souligne aussi le “risque grave” de violence sexuelle auquel sont confrontées les femmes défenseurs. “Les défenseurs étaient déjà menacés dans la région – à la fois par le gouvernement et par les groupes armés – mais comme l’a décrit une femme défenseur des droits de l’homme lors d’un entretien avec moi, il n’y a désormais plus de répit, l’insécurité est constante et il n’y a pas de protection”, écrit encore Mme Lawlor.

Elle demande aux États membres “d’explorer toutes les possibilités d’assistance rapide afin d’éviter que la situation ne se détériore davantage”.

Source: https://www.7sur7.be/

Commentaires via Facebook :