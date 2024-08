Le Sénégal a convoqué l’ambassadeur d’Ukraine suite à une publication de l’ambassade suggérant un soutien ukrainien aux rebelles maliens.

Le ministère sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a vivement réagi suite à une publication controversée de l’ambassade d’Ukraine à Dakar, en lien avec la récente bataille de Tinzaouatène, dans le nord du Mali. Cette bataille, qui s’est déroulée du 25 au 27 juillet 2024, a opposé les forces armées maliennes et leurs alliés russes du groupe Wagner aux rebelles du Cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l’Azawad (CSP-PDS), d’un coté, et aux jihadistes du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM), d’un autre.

L’objet de la controverse est une vidéo de propagande partagée sur la page Facebook de l’ambassade ukrainienne. Dans cette vidéo supprimée de la page, le porte-parole du renseignement ukrainien affirme que son pays a fourni des informations aux rebelles touaregs du CSP dans leurs affrontements avec les Forces armées maliennes et les instructeurs russes de Wagner. La vidéo était accompagnée d’un commentaire de l’ambassadeur ukrainien jugé inapproprié par les autorités sénégalaises.

Selon le ministère sénégalais, l’ambassadeur aurait apporté « un soutien sans équivoque et sans nuance à l’attaque terroriste perpétrée, entre les 25 et 27 juillet 2024, dans le Nord Mali, par des rebelles Touaregs et des membres du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) contre les Forces Armées du Mali (FAMa) ».

Le Sénégal, qui maintient une position de « neutralité constructive dans le conflit russo-ukrainien », a fermement condamné cette publication. Les autorités sénégalaises ont déclaré que le pays « ne peut tolérer une quelconque tentative de transférer sur son territoire la propagande médiatique en cours dans ce conflit ».

Le gouvernement sénégalais a souligné que « notre pays qui rejette le terrorisme sous toutes ses formes ne saurait accepter sur son territoire et en aucune manière, des propos et gestes allant dans le sens l’apologie du terrorisme, surtout lorsque ce dernier vise déstabiliser un pays frère comme le Mali ».

En réponse à cette situation, Dakar a affirmé avoir convoqué l’ambassadeur d’Ukraine au Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. Lors de cette convocation, « il lui a été rappelé les obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence qui doivent accompagner la gravité et la solennité de sa mission ».

Le Sénégal a profité de cette occasion pour « réitérer sa condamnation, avec la dernière énergie, de l’attaque commise par ces groupes terroristes en terre malienne ». Le pays a également renouvelé « au Gouvernement et au peuple du Mali sa solidarité sans faille » et présenté « ses sincères condoléances aux familles des victimes » tout en souhaitant « un prompt rétablissement aux blessés ».

Source: https://fr.apanews.net/

