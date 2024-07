Le candidat républicain à la présidence des États-Unis, Donald Trump, veut empêcher la vice-présidente démocrate Kamala Harris d’accéder à certains fonds de campagne. Selon le New York Times et CNN, l’équipe de Trump a déposé une plainte auprès de la commission électorale américaine (FEC).

L’équipe de campagne accuse Kamala Harris d’avoir enfreint les règles de financement de la campagne en accédant à des fonds collectés par le président Biden. Ce dernier s’est retiré de la course à la présidence dimanche et a proposé à Mme Harris de lui succéder.

“Kamala Harris tente de voler 91,5 millions de dollars de fonds de campagne restants à Joe Biden”, selon les médias, peut-on lire dans la plainte déposée par le conseiller juridique de Donald Trump, David Warrington. Il s’agit d’une violation “flagrante” de la loi. Il affirme que le transfert des fonds de la campagne doit être considéré comme une “contribution excessive” de M. Biden à Mme Harris.

Selon M. Warrington, l’une des raisons pour lesquelles Mme Harris n’a pas encore droit à cet argent est qu’elle n’est pas encore la candidate officielle. De plus, M. Biden ne pourrait pas simplement transmettre l’argent, car il n’est plus candidat et n’a donc plus droit à l’argent.

Source: https://www.7sur7.be/

