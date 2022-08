Dans un rapport daté du jeudi 04 août, Amnesty International accuse l’armée ukrainienne de mettre en danger la vie des populations civiles. Toute chose qui a provoqué la démission de sa représentante dans le pays et met en lumière les méthodes peu orthodoxes de l’ONG de défense des droits de l’Homme.

Amnesty International est sous le feu des critiques. En cause, la publication d’un rapport reprochant à l’armée ukrainienne ses tactiques de combat qui mettent en péril la vie des populations civiles. Ce rapport jugé « pro-russe » par plusieurs observateurs à travers le monde a mis en colère les ukrainiens. Sa représentante à Kiev (capitale de l’Ukraine), Oksana POLKALTCHOUK, a démissionné, le samedi 06 août, en signe de protestation contre la teneur « pro-russe » dudit rapport.

Ce rapport jette du discrédit sur Amnesty International. Toutefois, il révèle ses approches biaisées dans le traitement des questions de droits de l’homme. Dans de nombreux pays comme le Maroc, l’ONG, dont l’anti-marocanisme primaire n’est plus à démontrer, ne fait que produire des rapports à charge. Ces méthodes pernicieuses dénoncées, depuis, par de nombreux africains sont aujourd’hui démasquées à travers un rapport dont la partialité est plus que douteuse. Sinon comment comprendre que « la victime et l’agresseur soit mis sur un même pied d’égalité », comme le souligne si bien le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Pour Amnesty International, tout comme pour Human Right Watch, tout est finalement une question d’intérêt et de pays à abattre, selon les humeurs de leur parrain. Georges SOROS instrumentalise les droits de l’homme de la manière la plus vile qu’il soit, comme jadis les forces impérialistes qui mettaient à profit la vulnérabilité financière et militaire des Etats et des peuples qu’elles colonisent.

Il en est de même pour ses relais locaux en occurrence l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH). Les rapports virulents et biaisés de celle-ci servent de source de désinformation pour toutes les ONG internationales de défense de droits de l’homme en leur offrant les moyens de salir l’image du royaume chérifien à travers le monde.

Des instruments au service de l’impérialisme

Le but des rapports de l’AMDH n’échappe à personne. Il vise tout simplement à saper les sentiments de patriotisme qui animent les marocains vis-à-vis de leurs institutions sacrées (la Royauté). Car défendre son pays face aux velléités pernicieuses des détracteurs du Royaume est devenu pour ces ennemis de l’intérieur une déviance et une hérésie.

Selon plusieurs observateurs, ces commis à la trahison au service de Human Right Watch et d’Amnesty International, sont des maîtres de la délation, des racoleurs qui, non content d’être à court d’arguments s’épuisent à servir au peuple marocain les mêmes plats réchauffés, dans le cadre d’une escroquerie intellectuelle drapée de faux moralisme.

Instruments de pression au service de l’impérialisme, les deux ONG s’acharnent contre les régimes qui refusent de courber l’échine et qui s’affermissent leur souveraineté politique, économique et culturelle, en optant pour un multilatéralisme élargi. Sinon comment comprendre que Amnesty International et Human Right Watch ne parlent jamais de violation de droits de l’Homme en occident.

Cette politique de deux poids deux mesures a fini par discréditer les deux organisations de défense des droits de l’Homme. Avant sa mort en 2019, Robert Bernstein, le fondateur de Human Right Watch dans une tribune publiée dans le New York Times a fustigé par des mots sans équivoque les dirigeants de Human Right Watch pour avoir dévoyé la mission première de l’organisation qu’il a dirigée pendant 20 ans, en la qualifiant de «morally bankrupt» (moralement corrompue). Des mots qui valent aujourd’hui pour Amnesty International.

A noter que face au tollé mondial, Amnesty International a fait un rétropédalage en regrettant « la détresse et la colère » causées par son rapport mettant en cause l’armée ukrainienne. Pas sûr que cela va faire redescendre la tension.

Alamine Wagara

