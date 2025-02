NEW YORK, 3 février /TASS/. L’entrepreneur Elon Musk, responsable du Département américain de l’efficacité gouvernementale (DOGE), a déclaré que le processus de démantèlement de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) était en cours.

« Nous allons le fermer », a déclaré Musk dans une émission diffusée sur son réseau social X.

Selon Elon Musk, l’agence ne doit pas être restaurée. « Il est devenu évident que ce n’est pas une pomme avec un ver dedans », a-t-il déclaré. « Ce que nous avons, c’est juste une boule de vers. Il faut se débarrasser de tout cela. C’est irréparable », a-t-il ajouté.

Plus tôt, Musk avait accusé l’USAID de financer le développement d’armes biologiques.

L’Associated Press a cité des sources selon lesquelles deux responsables de la sécurité de l’USAID ont été mis en congé administratif en raison d’un conflit avec DOGE. Ils ont refusé de remettre des documents classifiés à l’agence d’Elon Musk.

Fin janvier, NBC News a rapporté que plus de 50 employés de l’USAID avaient été mis en congé administratif avec plein salaire et avantages sociaux jusqu’à nouvel ordre. Cette décision a été prise à la suite d’un audit qui a révélé « plusieurs actions au sein de l’USAID qui semblent avoir pour but de contourner les décrets présidentiels et le mandat du peuple américain », selon le nouvel administrateur par intérim de l’agence, Jason Gray.

Source: https://tass.com/

