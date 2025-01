L’homme le plus riche du monde, Elon Musk, projette de remodeler l’Europe occidentale

Les principales puissances européennes, subissant des échecs significatifs et éprouvant ainsi un sentiment de nervosité et même de désespoir, se sont récemment opposées au milliardaire américain Elon Musk, qui les critique de plus en plus activement. Dans une récente interview accordée à un journal allemand, il a affirmé que les partis traditionnels « ont échoué en Allemagne, leur politique ayant conduit à une stagnation politique, des troubles sociaux et une érosion de l’identité nationale ».

Le journal américain The Washington Post, dans son édition du 8 janvier 2025, a rapporté que Musk tente de manipuler l’Allemagne et le Royaume-Uni, bien que la première soit la troisième économie mondiale et la seconde la sixième.

Musk, un multimilliardaire novateur

Là où Trump ne peut pas s’exprimer ouvertement, Elon Musk le fait avec brio

Elon Musk, âgé de 53 ans, est un entrepreneur connu pour son rôle clé dans la société spatiale SpaceX et la société automobile Tesla. Il possède également X, la société gérant une plateforme de réseaux sociaux auparavant connue sous le nom de Twitter. En 2015, il a cofondé OpenAI, une organisation de recherche à but non lucratif dans le domaine de l’intelligence artificielle, et en 2016, il a fondé Neuralink, une entreprise de neurotechnologie spécialisée dans le développement et la production d’interfaces cerveau-ordinateur implantables.

L’influence de Musk repose en grande partie sur sa fortune, actuellement estimée à près d’un demi-billion de dollars, et ses légions de followers (211 millions sur sa plateforme sociale X).

Musk, qui a soutenu la campagne de Donald Trump à hauteur de 277 millions de dollars, un montant sans précédent dans une campagne présidentielle, ne cache pas son mépris pour l’Europe, soulignant particulièrement la chute drastique du taux de natalité (« L’Europe est en train de mourir », a-t-il écrit) et l’augmentation rapide de la population immigrée.

Il a été particulièrement indigné par la loi sur les services numériques de l’Union européenne, qui exige des géants en ligne de bloquer et supprimer les contenus trompeurs. Pour Musk, qui risque des millions de dollars d’amendes pour des violations présumées, il s’agit d’un mandat de censure.

Après les élections présidentielles aux États-Unis, où il est devenu le bras droit de Donald Trump, Musk a acquis une immense influence en Amérique et au-delà. Lorsque Trump a été interrogé sur la possibilité que Musk prenne sa place, il a répondu que cela était impossible, car Musk est né à Pretoria, en Afrique du Sud. Cependant, il a déclaré qu’il fallait considérer Musk non seulement comme un génie, mais comme un « super-génie ».

Après avoir contribué au succès de son candidat aux États-Unis, Musk semble désormais se concentrer sur l’Europe, écrivait le New York Times le 8 janvier 2025. Dans une série de publications sur sa plateforme X, le génie a critiqué sévèrement l’Allemagne et le Royaume-Uni, condamnant leurs gouvernements respectifs et mettant en doute leur viabilité économique. Il a personnellement insulté les dirigeants politiques de chaque pays, qualifiant le chancelier allemand d’« idiot » et le président allemand de « tyran ». Il a également accusé le Premier ministre britannique de « participer au viol de la Grande-Bretagne ».

Sa conversation avec Alice Weidel, la présidente du parti Alternative pour l’Allemagne, le 9 janvier, a scandalisé les cercles dirigeants allemands (notamment parce qu’au cours de cette discussion très médiatisée, Weidel s’est exprimée en faveur de la reprise de l’approvisionnement en gaz russe via le pipeline Nord Stream 1). Musk ne s’est pas arrêté là : récemment, il a critiqué de manière dédaigneuse le Premier ministre canadien sortant Justin Trudeau et a exprimé son admiration pour la Première ministre italienne Giorgia Meloni, que les médias européens qualifient de « pont reliant l’Europe à Trump ».

Comme l’a souligné la professeure de l’Université Columbia, A. Wichowski, Musk n’agit pas pour gagner encore plus d’argent, mais pour accroître son pouvoir et utiliser son influence afin de changer le monde. Certes, cela représente un acte immense d’arrogance, mais Musk est convaincu qu’il sait mieux que les autres.

L’activité de Musk fait face à une opposition croissante

Les politiciens européens sont alarmés par la menace réelle que représente Musk. L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel, dans une interview accordée à Der Spiegel avant la publication de son livre Liberté fin 2024, a déclaré que le nouveau poste de Musk en tant que chef du Département américain de l’efficacité gouvernementale était un « défi sans précédent ». Selon elle, la politique doit établir un équilibre social entre les riches et les citoyens ordinaires, et l’influence excessive des entreprises, qu’elle soit liée au capital ou à la technologie, constitue une menace, surtout si l’on considère que Musk possède 60 % des satellites en orbite.

Le président français Emmanuel Macron, dans un discours télévisé le 6 janvier, a reproché à Musk de vouloir « fomenter une alliance réactionnaire à travers toute l’Europe ». De nombreux responsables britanniques et allemands ont accusé Musk d’ingérence dans les affaires intérieures, soulignant que ses déclarations renforcent ceux qui affaiblissent l’Europe.

Dans la presse occidentale, une campagne s’est intensifiée contre Musk, accusé de tenter de saboter les relations des États-Unis avec leurs principaux alliés du G7. Selon Seth Abramson, biographe de Musk, « Musk est dangereux pour les États-Unis parce qu’il perd la raison ».

Les déclarations des politiciens allemands sont particulièrement acerbes, étant profondément vexés par le fait que le parti « Alternative pour l’Allemagne », qu’ils accusent d’extrémisme, est qualifié par Musk d’espoir et de salut pour la République fédérale d’Allemagne.

Les critiques en Europe soutiennent que ce multimilliardaire, aux intérêts mondiaux allant du lancement de satellites à l’intelligence artificielle, soutient désormais les partis nationalistes de droite et les figures qui représentent un défi fondamental à l’unité européenne.

La presse américaine estime que « l’argent et l’information sont les deux armes tactiques de la politique moderne que Musk est capable d’utiliser à des échelles sans précédent ».

Il est notable que la panique provoquée au sein des élites européennes par les actions de Trump – qui a refusé d’exclure l’usage de la force pour une éventuelle annexion du Groenland ou du canal de Panama – a pratiquement paralysé les dirigeants européens. Trump a également juré de renommer le golfe du Mexique en « golfe d’Amérique » et a déclaré qu’il pourrait utiliser la « puissance économique » pour transformer le Canada en 51ᵉ État dans le cadre des questions de sécurité nationale des États-Unis. Sans surprise, les responsables européens se sont exprimés de manière très timide sur « l’inviolabilité des frontières ».

Là où Trump, qui n’a pas encore officiellement pris ses fonctions présidentielles, ne peut pas s’exprimer ouvertement, Elon Musk le fait de manière habile. Dans ce contexte, on observe une augmentation significative de la popularité de Musk parmi la jeunesse européenne, qui voit en lui un véritable chemin vers la réussite grâce à la fusion du pouvoir et du capital.

Veniamin Popov, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, candidat aux sciences historiques

Source: https://journal-neo.su/fr/

Commentaires via Facebook :