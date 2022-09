Le président américain Joe Biden a prononcé jeudi un discours cinglant, dénonçant l’« extrémisme » de son ancien rival à la présidence de la Maison Blanche et de ses partisans. Fustigeant les « républicains MAGA », l’actuel locataire de la Maison Blanche fait des « midterms » un référendum pour la démocratie.

La Maison Blanche qui avait promis un discours « majeur » sur l’« âme » de l’Amérique, n’a pas lésiné sur la scénographie. Au pied de l’« Independance Hall » à Philadelphie, où furent adoptées la Déclaration d’indépendance et la Constitution américaine, le président américain Joe Biden a dénoncé avec une virulence rare l’« extrémisme » de son ancien rival Donald Trump et de ses partisans, qu’il ose cette fois nommer les « Républicains MAGA », supporters de la vision « Make America Great Again » promue par l’ancien-président.

« Donald Trump et les républicains MAGA représentent un extrémisme qui menace les fondations mêmes de notre République », a clamé jeudi 1er septembre le locataire de la Maison Blanche, de retour sur les lieux de son premier meeting de campagne pour peser sur l’issue des élections de mi-mandat prévues en novembre prochain. « Il est évident que le Parti républicain est dominé, piloté et intimidé » par cette frange et par l’ancien président, a estimé Joe Biden, appelant pour une fois ce dernier par son nom. « Ils vivent non pas dans la lumière de la vérité mais dans l’ombre des mensonges ».

Une élection référendaire

Souligné par une lumière d’un rouge inquiétant, Joe Biden a emmené la campagne pour les « midterms » loin des sujets économiques et sociaux vivement discutés ces dernières semaines aux États-Unis après les victoires législatives successives du parti démocrate. Reprochant aux partisans de son prédécesseur d’ébranler les « fondations » *de la démocratie américaine, l’ancien président fait de ce scrutin un référendum pour la « démocratie » contre l’« extrémisme » rival. Les Républicains « ne respectent pas la Constitution. Ils ne croient pas à l’État de droit. Ils ne reconnaissent pas la volonté du peuple », a-t-il ainsi martelé.

Dans une réponse énigmatique, Donald Trump a publié sur son réseau social Truth une image de Joe Biden brandissant les deux poings dans ce décor frappant, en la flanquant d’une photo de lui-même en train d’embrasser un drapeau américain. L’ex-président qui se trouve dans la tourmente judiciaire depuis la perquisition à son domicile de Mar-a-Lago le 8 août, a également promis jeudi de gracier s’il était réélu les personnes condamnées pour l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021. De son côté, Joe Biden a réaffirmé qu’il n’y avait « pas de place pour la violence politique aux États-Unis », et estimé que contester un scrutin menait au « chaos ».

