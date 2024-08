Forum Armée 2024: Rencontre entre les autorités militaires du Burkina du Niger et de la Russie

Ouagadougou, 14 août 2024 (AIB) – Le ministre burkinabè de la Défense, le général Kassoum Coulibaly, le directeur du département des relations extérieurs du ministère nigérien de la Défense ont eu un entretien avec Le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov lors du forum Armée 2024, a annoncé le ministère russe de la Défense, rapporte Tass.

«Dans le cadre du forum international militaro-technique Armée 2024, des réunions de travail ont eu lieu entre le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, et le ministre de la Défense et des Anciens combattants du Burkina Faso, Kassoum Coulibaly, et le directeur du département des relations extérieures et de la coopération militaire du ministère de la Défense nationale de la République du Niger, le colonel Hamadou Djibo Bartie.

Au cours d’un entretien, les parties ont discuté des domaines de coopération prometteurs dans le domaine de la défense, ainsi que des questions relatives au renforcement de la sécurité en Afrique de l’Ouest», a indiqué le ministère russe de la Défense cité par Tass.

Le forum Armée 2024 se tient au Centre de congrès et d’exposition Patriot où sont exposés des échantillons d’armes, d’équipements militaires et spéciaux.

L’agence TASS qui donne l’information est le partenaire médiatique général du forum Armée 2024.

