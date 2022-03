Reprise des pourparlers avec Moscou, couvre-feu de 35 heures, journaliste condamnée… Voici ce qu’il faut retenir des évènements de ce mardi 15 mars :

Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène sont arrivés à Kiev

Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène sont arrivés dans la capitale ukrainienne, pour affirmer « le soutien sans équivoque » de l’UE à l’Ukraine, a annoncé le chef du gouvernement polonais Mateusz Morawiecki sur Facebook. « Nous devons faire cesser le plus rapidement possible cette tragédie qui se déroule à l’Est », a écrit Mateusz Morawiecki.

Joe Biden présent au sommet extraordinaire de l’Otan

Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a annoncé avoir convoqué un sommet extraordinaire des dirigeants des pays de l’Alliance le 24 mars à Bruxelles, où se tiendra aussi une réunion des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE en présence de Joe Biden. Le sommet portera « sur les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, notre ferme soutien à l’Ukraine, et le renforcement de la dissuasion et de la défense de l’Otan face à une nouvelle réalité pour notre sécurité ».

La Russie engage la procédure de « sortie du Conseil de l’Europe »

La Russie a décidé d’engager la procédure de « sortie du Conseil de l’Europe », accusant l’Otan et l’UE d’en avoir fait un instrument au service de « leur expansion militaro-politique et économique à l’Est ». « La notification du retrait de la Fédération de Russie de l’Organisation » a été remise à sa secrétaire générale Marija Pejcinovic Buric, a indiqué dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

Moscou sanctionne Biden, Trudeau et des responsables américains et canadiens

La Russie a annoncé des sanctions contre le président américain Joe Biden, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et plusieurs membres de leurs gouvernements, en réponse aux mesures punitives contre Moscou en lien avec l’invasion de l’Ukraine. Au total, 13 personnalités américaines sont visées, dont Joe Biden et son secrétaire d’Etat Antony Blinken. Cette décision « est la conséquence inévitable du cap extrêmement russophobe que suit l’actuelle administration américaine », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

La journaliste russe condamnée à une amende et libérée

Reconnue coupable d’avoir commis une « infraction administrative », Marina Ovsiannikova, qui a plaidé « non coupable » lors de son procès, devra payer une amende de 30 000 roubles (environ 250 euros au taux actuel), selon une journaliste de l’AFP présente à l’audience. Remise en liberté, elle risque toutefois des poursuites au pénal et quinze ans de prison.

97 enfants ont été tués depuis le début de la guerre

« Les Russes ont déjà tué 97 enfants » en bombardant « des écoles, des hôpitaux, des habitations », a affirmé le président Volodymyr Zelensky devant le Parlement canadien. « Nous ne demandons pas grand-chose. Nous demandons un soutien réel, qui nous aidera à l’emporter », a-t-il ajouté devant les députés canadiens qui l’ont acclamé debout pendant plusieurs minutes.

Fox New annonce la mort d'un de ses caméramansPierre Zakrzewski, un caméraman de Fox News, a été tué alors qu'il couvrait la guerre en Ukraine, a annoncé la chaîne de télévision américaine. Il accompagnait le journaliste britannique Benjamin Hall, qui a, lui, été blessé lorsque leur véhicule a été la cible de tirs lundi à Horenka, près de Kiev, a indiqué la PDG de Fox News Media, Suzanne Scott, dans un communiqué. « Il faut reconnaître » que l'Ukraine ne pourra pas adhérer à l'Otan déclare Zelensky « Nous avons entendu pendant des années que les portes étaient ouvertes, mais nous avons aussi entendu que nous ne pourrions pas adhérer. C'est la vérité et il faut le reconnaître », a déclaré le président ukrainien en visioconférence alors que ce dossier est un des motifs avancés par la Russie pour justifier son invasion du pays. Macron propose une « protection consulaire » à la journaliste russe Marina OvsiannikovaLa France est prête à offrir « une protection consulaire » à la journaliste russe Marina Ovsiannikova qui a protesté en direct contre la guerre en Ukraine, soit à l'ambassade, soit en lui accordant l'asile, a annoncé Emmanuel Macron, en réclamant à Moscou « toute la clarté » sur sa situation. Le président français a ajouté qu'il aurait « l'occasion lors de (son) prochain entretien avec le président Poutine de proposer cette solution de manière directe ». Reprise des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie La quatrième session de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie a repris cet après-midi après une pause la veille, a annoncé un haut responsable ukrainien. Au menu des discussions figurent notamment « un cessez-le-feu et le retrait des troupes » russes du territoire ukrainien, a twitté Mykhaïlo Podoliak, un négociateur et conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le nombre de réfugiés a atteint les 3 millions« Nous avons maintenant atteint la barre des 3 millions en termes de mouvements de population hors de l'Ukraine », a souligné Paul Dillon, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations lors d'un point de presse régulier de l'ONU. 2 000 voitures sont sorties de MarioupolQuelque 2 000 véhicules ont pu sortir via un couloir humanitaire de la ville ukrainienne de Marioupol, assiégée par les forces russes et les séparatistes prorusses, a indiqué la municipalité. « Deux mille voitures supplémentaires attendent à la sortie de la ville », a ajouté le conseil municipal de Marioupol, qui ne précise pas combien de personnes ont pu fuir la cité portuaire où les conditions sont catastrophiques après des jours de bombardements et de siège.

Des milliers de Syriens recrutés par la Russie pour combattre en Ukraine .La Russie a établi des listes de 40 000 combattants de l’armée syrienne et de milices alliées, prêts à être déployés en Ukraine, a affirmé l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Le Kremlin a annoncé le 11 mars que les volontaires, y compris ceux venant de Syrie, étaient les bienvenus pour combattre aux côtés de l’armée russe. Couvre-feu à KievLa mairie de Kiev a imposé un couvre-feu de 35 heures à partir de ce soir dans la capitale ukrainienne qui vit un « moment dangereux et difficile », a annoncé le maire Vitali Klitschko. La circulation sera interdite dans la ville « à partir d’aujourd’hui » à 20 heures (18 heures GMT) et jusque 7 heures (5 heures GMT) jeudi, a annoncé sur Telegram l’ancien champion du monde de boxe, après que Kiev a été bombardée à plusieurs reprises. Au moins deux morts après une frappe russe à KievUne frappe contre un immeuble résidentiel, déclenchant un important incendie, a causé la mort d’au moins deux personnes à Kiev, ont indiqué les secours qui signalaient des tirs dans plusieurs endroits de la capitale ukrainienne, que l’armée russe cherche à encercler. Les secours ont pu sauver 27 personnes.

