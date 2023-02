Guerre en Ukraine : les Occidentaux ont aidé Kiev et fourni des armes avant même l’invasion russe

Mais ceux qui savaient vraiment que l’invasion était imminente ont eu, ce matin-là, d’autres préoccupations que de faire savoir qu’ils l’avaient bien dit ».

Un an après le début de la guerre, ce qui est intéressant n’est pas d’établir le palmarès de ceux qui ont été clairvoyants et de ceux qui se sont fourvoyés dans un aveuglement béat.

Ce qui importe davantage, c’est de mesurer comment, dans les mois qui précédé l’entrée en guerre, les Ukrainiens ont bénéficié d’une aide des Occidentaux, discrète certes, mais qui leur a permis de ne pas succomber en quelques heures comme le croyait le Kremlin.

« Pas une surprise » pour le dirigeant de l’Otan

Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, a ainsi confié que, le 23 au soir, je suis allé me coucher. Mais la nuit a été très courte, car je savais qu’à un moment donné, dans les heures qui suivraient, quelqu’un allait me réveiller et c’est exactement ce qui s’est passé . Il poursuit et précise : Vers 4 h du matin, j’ai été appelé par mon chef d’état-major. Il m’a juste dit brièvement : ils sont là, ce qui signifiait que l’invasion avait commencé. Ce ne fut pas une surprise pour nous, car nous l’attendions .

Attendre ne signifie pas rester les bras croisés. Outre le secrétaire général de l’Otan, les responsables politiques et militaires américains et britanniques avaient anticipé l’attaque russe, ignorant les déclarations de Poutine qui expliquait le déploiement massif de forces par de simples manœuvres en Biélorussie et en Russie.

Dès août 2021, les États-Unis ont ainsi fourni à Kiev pour un milliard de dollars de matériel militaire. Une somme dérisoire au regard des 29 milliards de dollars d’aides octroyés après le 24 février 2022. Mais les cessions de 2021 ont permis d’équiper en munitions et missiles des unités ukrainiennes dont on ne donnait pas cher en cas d’attaque russe.