En février dernier, Emmanuel Macron s’était attiré les foudres de l’opposition politique française et de l’OTAN en annonçant qu’il ne fallait pas exclure l’idée d’envoyer des troupes occidentales en Ukraine pour vaincre la Russie. Près d’un mois plus tard, le président de la République est de nouvelle la cible de critiques de la part de Matteo Salvini, vice-Premier ministre de l’Italie.

Une déclaration jugée « dangereuse, excessive et déséquilibrée »

Lors d’une réunion des dirigeants européens nationalistes, organisée ce samedi 23 mars à Rome par le groupe Identité et démocratie du Parlement européen, l’Italien a tenu à revenir sur la sortie d’Emmanuel Macron qu’il juge « extrêmement dangereuse, excessive ». et déséquilibrée » . Matteo Salvini est même allé plus loin : « Je pense que le président Macron, avec ses propositions, représente un danger pour notre pays et notre continent. »

L’élu du parti d’extrême droite La Ligue, qui fait parti de la coalition gouvernementale de la Première ministre Giorgia Meloni , a qualifié Emmanuel Macron de « belliciste qui parle de guerre comme s’il n’y avait pas de problèmes » . Lors de la conférence où il était notamment question de la famille, Matteo Salvini s’est montré : « Nous ne voulons pas laisser à nos enfants un continent prêt à entrer dans la Troisième Guerre mondiale. »