Depuis plusieurs semaines, le président américain élu a promis de mettre rapidement fin à à la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, sans jamais vraiment détailler comment il compte procéder. Dimanche, il s’est dit “prêt” à rencontrer son homologue russe, et assure que ce dernier y est ouvert.

Donald Trump, qui s’installera de nouveau à la Maison Blanche le 20 janvier, a promis de ramener la paix “en 24 heures” en Ukraine. Sans expliquer sa méthode, le président américain élu s’est dit “prêt” à rencontrer Vladimir Poutine.

Devant une foule de jeunes conservateurs réunis à Phoenix, ce dimanche 22 décembre, Donald Trump a laissé entendre qu’il pourrait rencontrer son homologue russe au début de sa présidence, affirmant que le maître du Kremlin souhaitait le rencontrer “dès que possible”.

“Nous devons donc attendre. Mais nous devons mettre fin à cette guerre”, a déclaré Donald Trump.

Dans la semaine, Vladimir Poutine s’est dit prêt rencontrer “à n’importe quel moment” Donald Trump, qui a plaidé à plusieurs reprises pour l’ouverture de ces négociations entre l’Ukraine et la Russie.

“Je vais mettre fin à la guerre en Ukraine, je vais arrêter le chaos au Moyen-Orient et je vais empêcher, je le promets, la Troisième Guerre mondiale”, a martelé à Phoenix Donald Trump, sans donner de détail sur sa manière d’y parvenir.

Alors que l’Ukraine craint des conditions de paix favorables à la Russie, Volodymyr Zelensky a affirmé plusieurs fois combien il était crucial que les États-Unis restent aux côtés de l’Ukraine.

“J’ai l’intention de l’écouter, d’entendre son point de vue et d’exprimer le nôtre”, a-t-il dit, à propos de Donald Trump. “J’espère qu’il me comprendra car, que nous soyons des politiques ou des hommes d’affaires, nous sommes tous des êtres humains et nous avons, je pense, les mêmes émotions”.

Par contraste, il a dressé le portrait de Vladimir Poutine, un homme “dangereux”, pour l’Ukraine, l’Europe mais aussi pour les États-Unis. “Je crois qu’il est fou (…), il aime tuer”.

Poutine promet plus de “destructions” après une attaque en Russie

Plus tôt dimanche, Vladimir Poutine a quant à lui promis encore plus de “destructions” à l’Ukraine après une attaque de drones la veille, que les autorités russes attribuent à Kiev, contre des immeubles de Kazan, une ville du centre de la Russie à environ 1.000 km de la frontière ukrainienne.

“Quiconque tente de détruire quelque chose dans notre pays, quelle qu’en soit l’ampleur, devra faire face à des destructions encore bien plus importantes dans son propre pays”, a-t-il déclaré au cours d’une cérémonie officielle.

Les drones ont visé des bâtiments résidentiels de Kazan, sans toutefois faire de victimes, selon les autorités locales. D’impressionnantes images, qui ont circulé sur les réseaux sociaux russes, montraient certains de ces appareils percutant, dans une boule de feu, de hauts immeubles en verre. L’Ukraine n’a pas commenté cette opération, ni les accusations russes.

Source: https://www.bfmtv.com/

