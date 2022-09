C’est dans l’Est que la contre-offensive des forces ukrainiennes se révèle la plus efficace. Kiev a repris du terrain dans la région, profitant d’une faiblesse dans le dispositif défensif russe.

Elle était attendue depuis des mois dans le sud du pays, dans la région de Kherson. Mais c’est dans l’est de l’Ukraine, du côté de Kharkiv, que la contre-offensive des forces ukrainiennes se révèle la plus efficace. Entre le mardi 6 et le mercredi 7 septembre, elle a percé les lignes de défense russes et progressé de 15 kilomètres. Des images filmées par les Ukrainiens et des témoignages des deux côtés attestent ce mouvement, survenu dans l’une des zones les moins médiatisées de la ligne de front qui s’étire sur 2 000 kilomètres.

Il semble que les Ukrainiens y aient au préalable identifié une faiblesse dans le dispositif défensif russe et aient attaqué par surprise. L’idée serait de couper la principale voie de ravitaillement d’Izioum. Cette ville de garnison ukrainienne, prise en mars, sert aux Russes de base arrière pour attaquer le nord du Donbass.

L’influent blogueur russe Starche Eddy (un demi-million d’abonnés sur Telegram) déplore que l’armée ukrainienne « ait pour le moment complètement surclassé notre commandement (…). Izioum se prépare au combat. Il faut maintenant souhaiter bonne chance à nos soldats, nos vétérans et nos officiers. L’ennemi va frapper par le nord et par le sud (…), la nuit va être chaude ».

« Audace exceptionnelle »

La percée a été effectuée près de la ville de Balakliïa, repoussant, mardi 6 septembre, les forces russes sur la rive gauche (côté nord) des rivières Siversky Donets et Serednya Balakliika. Les forces ukrainiennes ont probablement pris Verbivka (à moins de 3 kilomètres au nord-ouest de Balakliïa), le 6 septembre. Des images géolocalisées publiées ce même jour montrent l’infanterie ukrainienne dans l’est de cette ville.

SOURCE: https://www.lemonde.fr/

Commentaires via Facebook :