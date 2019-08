SMARTPHONE Visé par des sanctions américaines, le géant chinois prépare un plan B.

Quelques belles slides PowerPoint et puis c’est tout. Le géant chinois des télécoms Huawei, menacé de perdre son accès à Android du fait des sanctions américaines, a dévoilé vendredi un nouveau système d’exploitation qui doit équiper ses téléphones portables.

Le système, baptisé « HarmonyOS », a été présenté par le directeur exécutif, Richard Yu, lors d’une conférence des développeurs du groupe à Dongguan. Il est destiné à équiper les différents types d’appareils de la marque au sein d’un même « écosystème ».

A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem #HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8

