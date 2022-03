26 février: l’armée russe reçoit l’ordre d’élargir son offensive

Le lendemain, Vladimir Poutine annonce mettre en alerte sa “force de dissuasion” qui peut comprendre une composante nucléaire. La Maison Blanche dénonce une escalade “inacceptable”. L’Union européenne annonce l’achat et la livraison d’armes à l’Ukraine, une première.

En parallèle, les Occidentaux infligent à la Russie des sanctions économiques et financières de plus en plus sévères y compris à l’encontre de Vladimir Poutine et d’oligarques proches du Kremlin, entraînant l’effondrement du rouble.