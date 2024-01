Investiture en RDC : Felix Antoine Tshisekedi lors de son investiture pour un second mandat à la tête de la RDC : “Je mesure l’ampleur de la tâche qui m’attend ainsi que toute la portée des attentes légitimes qu’évoque cet ultime mandat”

“Il s’agit pour nous de transformer les prouesses que nous avons réalisées et de parachever l’avènement d’un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère”

Largement vainqueur des élections du 20 décembre 2023, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi (60 ans), a prêté serment samedi 20 janvier 2024 à Kinshasa pour un second mandat de 5 ans. Cette cérémonie d’investiture s’est déroulée au Stade des Martyrs, rempli au maximum de sa capacité de 80 000 places.Une vingtaine de chefs d’Etat africains et des délégations et représentants de plusieurs dizaines d’autres pays étaient présents. Au cours de cet événement, Félix Antoine Tshisekedi a reçu les symboles du pouvoir de la Haute Cour avant de prononcer le discours inaugural de son second mandat. “Je jure solennellement (…) de défendre la Constitution et les lois de la République, (…), de maintenir son indépendance et l’intégrité de son territoire”, a déclaré devant les juges de la Cour constitutionnelle le président réélu, avant de recevoir les salutations des chefs coutumiers des 26 provinces du pays. La cérémonie a été marquée par un défilé militaire et les tirs de 21 coups de canon. Voici le discours intégral de Félix Antoine Tshisekedi prononcé lors de la cérémonie.

J’aimerais, en prélude de mon allocution, rendre grâce à Dieu, Maître des temps et des circonstances, Protecteur Suprême de la République démocratique du Congo, qui a permis notre présence en ce cadre du Stade des Martyrs de la Pentecôte ; lieu symbolique choisi, ce 20e jour du mois de janvier 2024, pour abriter cette cérémonie solennelle de mon investiture en qualité de Président de la République.

A nos hôtes venus nombreux, je voudrais dire que votre présence à cette cérémonie historique témoigne de votre appréciation de l’immense bond en avant que vient d’effectuer le peuple congolais sur le long chemin vers l’exercice souverain de la démocratie. Bien plus, votre présence en ces lieux, reflète autant l’amitié que le soutien et l’intérêt que vos pays et vous-mêmes portez à la République démocratique du Congo et à son peuple.

Revenant sur cet exercice souverain et démocratique, je voudrais particulièrement exprimer, au nom du peuple congolais et au mien propre, mes sincères remerciements aux Nations unies à travers sa Mission de stabilisation pour la République démocratique du Congo, de même que la République arabe d’Egypte ainsi que les républiques voisines du Congo et d’Angola pour l’appui logistique fourni, à la Commission électorale nationale indépendante, dans les dernières semaines précédant la tenue des scrutins.

Je ne pourrais également omettre de saluer et de rendre un hommage appuyé à la mémoire de nos héros, de tous nos compatriotes tombés sur le champ d’honneur, ainsi que celui de toutes les victimes de la barbarie de nos agresseurs pour que vive la République Démocratique du Congo dont nous sommes aujourd’hui bénéficiaires. Par reconnaissance au sacrifice de nos héros et de nos martyrs, je vous prie de vous lever et d’observer un moment de recueillement en leur mémoire… Je vous remercie.

Excellences Mesdames et Messieurs,

Distingués invités,

Face à ses responsabilités et devant son Histoire, le Peuple congolais, a posé, le 20 décembre 2023, par l’exercice de son droit de vote, un acte à la triple symbolique. En effet, le 20 décembre, le Peuple congolais a clamé son amour indéfectible pour notre cher et beau pays ; il a réitéré son profond attachement à la démocratie et aux valeurs républicaines qui le transcendent ; tout comme il a préservé, par cet acte, l’héritage nous légué par nos Pères fondateurs dont le sacrifice consenti pour notre liberté, demeure le socle de notre Loi fondamentale.

Appelé à opérer librement son choix parmi les différentes offres qui lui étaient présentées, le Peuple congolais, souverain primaire, a opté, dans sa plus grande majorité, pour la consolidation des acquis glanés du combat auquel je m’étais solennellement engagé le 24 janvier 2019, lors de ma première investiture ; celui, de : “garantir le mieux-être de chaque citoyen et citoyenne de la République Démocratique du Congo” ; de préserver leur dignité et de restaurer leur fierté d’appartenir, en tout temps et en tout lieu, à notre chère et belle Nation.

Le Peuple congolais m’a renouvelé sa confiance, dans la foi et la volonté que se poursuive l’émergence d’un Congo fort, ambitieux, conscient de ses potentialités et avide de progrès ; un Congo plus uni, plus fort et plus prospère.

Mes chers compatriotes,

Ce résultat que nous célébrons ce jour a bénéficié de plusieurs apports spécifiques, que je m’en voudrais de ne pas mettre en exergue. Ainsi, je salue chaleureusement ma famille politique et mes compagnons de lutte de l’Union sacrée de la Nation, structure qui inclut mon parti l’Union pour la démocratie et le progrès social. Je salue tout autant les candidats à l’élection présidentielle qui se sont désistés en ma faveur, les diverses organisations politiques alliées et celles de la Société Civile qui se sont mobilisées autour du projet que je porte pour notre Nation. Chacun a fait sa part et ma reconnaissance va à vous tous. Je saisis également cette occasion, pour accomplir mon devoir républicain, celui de saluer mes adversaires qui ont participé à l’élection présidentielle du 20 décembre 2023. Ne dit-on pas que “plus le combat est dur, plus la victoire est belle”.

Vous êtes donc, Mesdames et Messieurs, une composante consubstantielle à l’évènement de ce jour et vous avez, à juste titre, votre place dans la gouvernance de notre pays. En ma qualité de garant de la cohésion nationale, j’y veillerai ; au même titre que j’exhorterai au Parlement d’assurer l’effectivité du rôle de Porte-parole de l’Opposition, que cette dernière voudra bien désigner, conformément à la Constitution.

Mes très chers compatriotes,

Je vous ai entendu ! Et saisissant la gravité de cet instant en prenant Dieu ainsi que l’assistance à témoin ; c’est avec un immense honneur, fort de votre plébiscite et revigoré de votre confiance renouvelée, que je consens à relever cet énorme défi dont je viens d’être à nouveau investi ; celui de présider à la destinée de notre pays pour un second mandat.

Chers compatriotes,

J’ai appris à communier avec vous et à mieux vous connaitre dans ce qui vous anime autant que dans ce qui constitue le lot de vos principales attentes et préoccupations.

J’ai conscience des attentes que peuvent susciter le chômage, la création d’opportunités d’emploi pour les jeunes, les femmes ou encore les personnes vivant avec handicap, l’autonomisation et la promotion des femmes dans notre société, de même que l’inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables ; tout comme j’ai conscience de vos attentes relatives à l’augmentation du pouvoir d’achat, la stabilité du franc congolais, la création d’une véritable industrie qui pourra concourir à la réduction de la dépendance de notre économie aux importations, notamment celles des biens et des produits de première nécessité.

Au-delà des questions relatives à l’emploi, à la cohésion nationale, à l’économie nationale et à la monnaie ; le renforcement de l’État dans sa capacité à : sécuriser la population et ses biens ; à éradiquer l’activisme terroriste et les groupes armés qui sévissent dans la partie orientale de notre pays ; à protéger avec plus d’efficacité nos frontières ; à assurer la défense ainsi que la sauvegarde des intérêts de notre pays partout où ils sont discutés, sont là autant de sujets qui aujourd’hui nourrissent vos préoccupations.

Ces préoccupations, pour lesquelles des actions visibles ont été réalisées au cours du précédent mandat continueront d’être au centre de l’action gouvernementale sous mon impulsion et au moyen de ma vision. Une vision, mieux une ferme prédisposition pour l’action déclinée à travers les six (6) engagements contenus dans le projet de société que je vous ai présenté au moment de solliciter vos suffrages.

Ce nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif :

Premièrement, de créer plus d’emploi : en accélérant la promotion de l’entreprenariat notamment celui des jeunes, et au moyen d’une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales ;

Deuxièmement, de protéger le pouvoir d’achat des ménages : en stabilisant le niveau de l’inflation et en maîtrisant le taux de change ;

Troisièmement, d’assurer avec beaucoup plus d’efficacité 9 la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts : au moyen d’une restructuration profonde de notre appareil de sécurité et de défense et par la poursuite du renforcement de notre diplomatie ;

Quatrièmement, de poursuivre la diversification de notre économie et d’accroître sa compétitivité : en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol ;

Cinquièmement, de garantir plus d’accès aux services de base : en veillant à l’extension des programmes tels que ceux de la Couverture Santé Universelle, de la Gratuité de l’Enseignement et du PDL 145T ; et enfin,

De renforcer l’efficacité de nos services publics.

Ces engagements résument ma détermination à offrir des solutions pragmatiques par la force de la volonté et de la mobilisation des énergies de tous pour la création de plus d’emplois pour les jeunes à la sortie de la formation et pour les personnes en sous-emploi, la maîtrise du coût de la vie, et la garantie de la sécurité des citoyens où qu’ils vivent.

À ces engagements s’ajoute l’épineuse question du désenclavement de nos territoires, dont la solution en termes de financement vient déjà d’être rendue possible, notamment grâce à l’affectation prochaine de fonds issus de l’enveloppe obtenue dans le cadre de la renégociation du projet SICOMINES et qui devrait atteindre un montant global de 7 milliards de dollars américains.

A cette question épineuse, se posent-elles aussi celles du développement des chaînes de valeurs agricoles et de l’assainissement de nos villes ; trois défis qui constitueront les trois (3) Initiatives présidentielles prioritaires de ce nouveau mandat. Mes très chers compatriotes,

L’expression de vos suffrages et le renouvellement de votre confiance à mon égard, interviennent dans une période critique de l’Histoire où de nombreux défis pèsent sur notre devenir collectif.

D’abord, sur le plan national, les efforts fournis dans la sécurisation de nos concitoyens et dans la sauvegarde de notre intégrité territoriale se retrouvent mis à mal par les velléités obscures de certains États voisins, d’acteurs extérieurs ou internationaux avec la complicité lâche de certains des nôtres. En effet, nonobstant votre vigilance, le sacrifice et la bravoure de nos vaillantes Forces de sécurité et de défense, les menaces se veulent résilientes ; et pour beaucoup, alimentées par la trahison de certains congolais qui, sans scrupules et sans la moindre considération humaine et patriotique, s’allient à l’ennemi pour faire couler le sang de leurs propres frères et sœurs congolais.

Toujours sur le plan national, se pose le défi de la sauvegarde de notre cohésion nationale qui ne peut se faire qu’au moyen du renouvellement et de la consolidation de notre “vouloir vivre collectif”. Un “vouloir vivre collectif” où seront bannis les fléaux de la haine, du tribalisme, du clanisme et de toutes les antivaleurs qui aujourd’hui minent le développement de notre pays. Bref, un “vouloir vivre collectif” comme valeur sacrée que nous léguerons entière aux générations futures.

Ensuite, sur le plan international, se dresse le défi de l’intégration régionale et du développement de notre continent pour lequel notre pays, la République démocratique du Congo a significativement contribué, et fort de son potentiel, se veut aujourd’hui plus qu’hier un acteur incontournable, mieux un catalyseur. Enfin, se pose-t-il le défi du réchauffement climatique pour lequel notre pays se veut être une solution, au regard de ses potentialités naturelles, qui ne sont plus à présenter ; tout comme le défi collectif, de la préservation de notre existence commune face aux idéologies du chaos et à la folie meurtrière qui n’épargnent aucune nation ni aucun pays.

Chers compatriotes,

Je mesure l’ampleur de la tâche qui m’attend ainsi que toute la portée des attentes légitimes qu’évoque cet ultime mandat, dans l’esprit de chaque Congolaise et de chaque Congolais. J’ai, cependant, la certitude que par votre concours et interpellés par ce devoir patriotique qui consiste à rassembler toutes nos forces et nos intelligences, nous serons capables de combler ces attentes et de relever le défi d’assurer la destinée de notre pays.

Mes très chers compatriotes,

Nous y sommes !

Par cette cérémonie solennelle d’investiture, je reprends donc le bâton de commandement que vous m’aviez confié, avec la détermination de maintenir allumé le feu sacré de notre Nation.

À présent, il s’agit pour nous de transformer, durant les cinq prochaines années, les prouesses que nous avons réalisées et de parachever l’avènement d’un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère.

Il s’agit désormais, pour nous, de rester mobilisés et soudés dans notre lutte contre l’insécurité et la pauvreté, nos seuls et réels ennemis.

Il s’agit à présent, pour la Nation, de croire aujourd’hui plus qu’avant, en notre communauté de destin et d’y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse ; tout en veillant à ne pas laisser émerger, ni triompher, et en s’assurant à ce qu’ils soient poursuivis dans leur dernier retranchement et qu’ils subissent la rigueur de la Loi, toutes celles et ceux qui ont choisi ou qui seront tentés d’emprunter la voie de l’ignominie et de la barbarie.

Tirant les leçons de l’expérience passée et ayant à l’esprit vos aspirations exprimées, je m’engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l’avancement de notre pays soient promptement prises.

C’est à cela que j’engagerai le Gouvernement qui sera formé, une fois la majorité dégagée. D’ores et déjà, j’appelle tous les animateurs des institutions publiques, à quelque échelon que ce soit, toutes les citoyennes et tous les citoyens à un sens élevé de patriotisme, afin que notre rêve commun à tous, de voir notre Congo dans toute sa splendeur devienne une réalité.

Mes très chers compatriotes,

Désormais investi de la charge suprême de la République, je me tiens en ces lieux pour sceller, avec vous, ce nouveau contrat marqué du sceau de vos sacrifices, de vos aspirations, de votre vitalité et de votre clairvoyance. Aujourd’hui plus que jamais, vous avez démontré à la face du monde, par la force de votre dignité, de votre courage, de votre résilience, de votre vigilance et de la lueur de la flamme patriotique qui jaillit en vous, qu’un Congo transfiguré est né.

Mesdames et Messieurs ;

Distingués invités ;

Mes très chers compatriotes,

Aujourd’hui, une nouvelle ère est née ! Une ère de maturité incarnée par les valeurs républicaines de paix et de justice ;

Une ère de progrès, débarrassée de ce qui jadis nous minait ; Une ère magnifiée par le labeur, l’action juste et consciencieuse des filles et fils de notre Mère-Patrie ; Une ère transcendée par le serment renouvelé de ne jamais trahir le Congo et son peuple, et de propulser plus haut l’étendard de notre chère et belle Nation ;

Enfin, l’ère du renouveau, lancée par un quinquennat que rien ne détournera de sa volonté de réaliser une République démocratique du Congo, plus unie, plus en sécurité et plus prospère, pour la postérité.

Que vive la démocratie !

Que vive le Peuple Congolais !

Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son Peuple et tous ceux qui l’ont choisie comme pays de résidence !”

