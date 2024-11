Israël élargit ses frappes aériennes, tuant des familles entières

BEYROUTH : L’armée israélienne a continué mardi à lancer des attaques contre des civils au Liban, les ciblant dans plusieurs zones sans avertissement d’évacuation préalable.

Toutefois, 13 frappes aériennes sur la banlieue sud de Beyrouth en l’espace de trois heures seulement ont été précédées d’avis d’évacuation.

Ces attaques n’ont pas fait de blessés, mais ont entraîné une destruction massive d’immeubles résidentiels et de centres commerciaux, médicaux et éducatifs.

Les frappes aériennes dans le sud du Liban et dans la région de la Bekaa, qui ont atteint le Akkar à l’extrême nord du Liban, ont effacé tout espoir d’un accord de cessez-le-feu à court terme.

Les frappes ont été accompagnées d’une annonce sur la chaîne israélienne Channel 14 selon laquelle “l’armée israélienne a étendu ses opérations dans le sud du Liban à des zones qu’elle n’avait pas atteintes depuis le début de l’opération terrestre”.

Une cinquantaine de jours se sont écoulés depuis qu’Israël a intensifié ses opérations hostiles au Liban contre le Hezbollah. Le bilan de ces affrontements et de ces attaques s’élève à plus de 3 200 morts et plus de 14 000 blessés.

Pour la première fois, une frappe aérienne a visé une zone montagneuse entre Baalchmay et Aabadiyeh sur la route menant à Aley, détruisant un bâtiment abritant des personnes déplacées.

Le maire de Baalchmay, Adham Al-Danaf, a confirmé que “la frappe aérienne a visé un bâtiment résidentiel dans la zone de Dhour Aabadiyeh”.

Le premier bilan du ministère de la Santé fait état de “cinq personnes tuées et deux blessées”.

Les raids qui ont visé la banlieue sud de Beyrouth pour la première fois dans la matinée, contrairement aux raids nocturnes précédents, ont causé d’énormes destructions. Les personnes qui ont évacué leurs maisons après les avertissements israéliens ont utilisé leurs téléphones pour enregistrer l’effondrement d’immeubles vides à Sfeir, Haret Hreik, Bir Al-Abed, Mrayjeh, Laylaki et Hadath.

Les avions de guerre israéliens ont également pris pour cible Tyr, où une frappe sur un immeuble a tué trois personnes et en a blessé beaucoup d’autres, tandis qu’un raid sur Tefahta a tué un homme identifié comme Kifah Khalil et sa famille.

Les attaques ont été généralisées : Yater et Zebqine ont été bombardés par l’artillerie, un civil a été tué à Hermel, et d’autres attaques ont eu lieu à Bouday et dans une zone située entre les villes de Srifa et d’Arsoun.

Un raid sur la ville de Siddiqin a tué deux personnes et en a blessé plusieurs autres, tandis qu’une attaque sur la ferme de Mechref a fait un mort et plusieurs blessés.

Les recherches des personnes disparues après un raid israélien sur la ville d’Ain Yaacoub au Akkar, dans l’extrême nord du Liban, se sont poursuivies jusqu’à l’aube.

Au cours de l’opération, 14 corps ont été retrouvés, identifiés comme ceux de résidents déplacés de la ville d’Arabsalim dans la région d’Iqlim Al-Tuffah au sud, ainsi que des membres d’une famille syrienne, une mère et trois de ses enfants. En outre, 10 personnes se trouvaient dans un état critique.

La résidence visée appartient à un citoyen libanais, Hussein Hashim, qui serait membre du Parti social nationaliste syrien.

Une frappe aérienne sur la ville de Saksakiyeh, dans la région de Sidon, dans la nuit de lundi à mardi, a provoqué une nouvelle tragédie.

Il semble que la cible visée était la famille Shoumer, qui, quelques jours auparavant, avait perdu Hussein Amin Shoumer et ses deux sœurs lors d’une attaque de drone près de la rivière Al-Awali.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a émis de nouveaux avertissements d’évacuation pour les villes de la région sud le long du fleuve Litani, qui, selon les estimations des maires, sont actuellement inhabitées à 90 %.

Entre-temps, le Hezbollah a annoncé qu’il poursuivait ses efforts pour “combattre les intrusions des forces israéliennes et frapper les installations militaires et les villes du nord”.

Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué avoir affronté “un drone israélien Hermes 450 dans l’espace aérien de Nabatieh et l’avoir forcé à quitter l’espace aérien libanais”.

Le parti a également annoncé qu’il avait visé “la colonie de Kfar Blum avec une salve de roquettes”.

Du côté israélien, les sirènes d’alerte aérienne ont retenti dans les régions de Haute Galilée et de Galilée occidentale, ainsi que dans la ville de Kiryat Shmona et ses environs.

L’armée israélienne a confirmé qu'”un drone a explosé à Nesher, à l’est de Haïfa, sans déclencher les sirènes d’alerte aérienne” et qu'”un drone lancé depuis le Liban s’est écrasé sur une école à Gesher HaZiv, au nord de Nahariya”.

La chaîne israélienne Channel 13 a rapporté l’évaluation de l’armée israélienne concernant la puissance militaire du Hezbollah, affirmant que le groupe possède actuellement environ 100 missiles de précision, des milliers d’obus d’artillerie et des centaines de roquettes. En outre, il a été souligné qu'”il y a environ 200 villes libanaises qui ne sont toujours pas visitées”.

