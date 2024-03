Le Président de la Transition, Chef de l’État, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA a, une fois de plus, respecté la tradition, en procédant ce mardi 26 mars 2024, à un dépôt de gerbe de fleurs au monument des Martyrs à l’occasion de la commémoration de la Journée des Martyrs.

C’était en présence du Premier ministre, Chef du Gouvernement, du Président du Conseil National de Transition, des membres du Gouvernement, des représentants du corps diplomatique et de plusieurs acteurs du mouvement démocratique.

Arrivé aux abords du monument en début de matinée, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA a été accueilli par les hautes autorités présentes. Après le salut au drapeau et l’hymne national, le Président de la Transition a rendu hommage aux Martyrs en déposant la gerbe de fleurs, témoignant ainsi du respect et de la reconnaissance de toute la nation malienne envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la démocratie.

Après avoir rendu hommage aux martyrs pour leur sacrifice, le Président GOITA a indiqué que le Mali vient de loin. Selon lui, cette cérémonie commémorative est l’occasion de faire le bilan de la démocratie malienne après 33 années afin d’évaluer son parcours et de se projeter dans l’avenir. « Je tiens à saluer la remarquable résilience des Maliens confrontés à de nombreux défis, tout en les encourageant à rester unis et engagés pour affronter l’avenir et relever ensemble les défis à venir », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le Président de la Transition a également saisi l’occasion pour saluer les efforts déployés par le Gouvernement et les opérateurs économiques pour garantir l’accès aux denrées de première nécessité pendant le mois de ramadan, soulignant ainsi l’importance de la solidarité et de l’entraide dans la société malienne.

Par Présidence de la République du Mali

