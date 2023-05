Dans le cadre de la Journée internationale des Casques bleus, célébrée le 29 mai de chaque année, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) a organisé lundi une cérémonie pour rendre hommage aux soldats de la paix, à son quartier général sis à Sénou. L’évènement est l’occasion pour honorer tous les hommes et femmes qui ont servi dans les opérations de maintien de la paix à un niveau exceptionnel de professionnalisme, de dévouement et de courage. C’est aussi une opportunité pour saluer la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie au service de la paix.

Dans un message publié lundi à l’occasion de cette Journée internationale, la Minusma rappelle que depuis 1948, plus de deux millions de soldats de la paix ont servi dans 71 missions, aidant les pays à parcourir le chemin difficile menant de la guerre à la paix. Ils jouent également un rôle essentiel dans la protection des civils pris dans le chaos de ces conflits meurtriers, apportant une lueur d’espoir et une aide dans les contextes les plus dangereux qui soient.

En accomplissant ce travail fondamental, lance la Mission onusienne, de nombreux Casques bleus ont payé le prix ultime. « Ils sont plus de 4 200 à avoir perdu la vie en servant sous le drapeau des Nations unies. Nous exprimons notre sympathie et notre solidarité à leurs familles, leurs amis et leurs collègues. Leur dévouement à la cause de la paix nous inspirera à jamais », fait remarquer la Minusma.

Aujourd’hui, selon la même source, plus de 87 000 soldats de la paix, originaires de 125 pays, participent à 12 opérations, soulignant qu’ils se heurtent à des tensions et des divisions mondiales croissantes, à des processus de paix qui stagnent et à des conflits de plus en plus complexes. « Malgré ces obstacles, les Casques bleus persévèrent, en travaillant avec un large éventail de partenaires », fait savoir la Mission onusienne.

Souleymane SIDIBE

