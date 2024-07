Kamala Harris s’est dite jeudi prête à débattre avec Donald Trump, à qui elle sera opposée à la présidentielle de novembre, reprochant au magnat républicain d’essayer d’échapper à ce face-à-face. De son côté, Trump juge “inopportun” de débattre avec Kamala Harris tant qu’elle ne sera pas officiellement désignée par le Parti démocrate.

“Trump a accepté un débat le 10 septembre. Il semble maintenant qu’il rétropédale”, a raillé la candidate démocrate, dans un message sur le réseau X, assurant au contraire être elle “prête”. Donald Trump avait indiqué être “tout à fait” enclin à débattre avec elle, mais sous d’autres conditions, le choix de la chaîne prévue, ABC, ne lui convenant plus.

Donald Trump juge “inopportun” de débattre avec Kamala Harris tant qu’elle ne sera pas officiellement désignée par le Parti démocrate comme sa candidate à la présidentielle américaine de novembre. “Il serait inopportun de programmer quoi que ce soit avec Harris, car les démocrates pourraient très bien changer d’avis”, a déclaré l’équipe de Donald Trump dans un communiqué.

Débat raté de Biden

L’ancien président républicain avait convenu avec Joe Biden de débattre à deux reprises en amont du scrutin présidentiel de novembre, le 27 juin et le 10 septembre. Mais la performance désastreuse du président sortant lors de ce premier duel télévisé l’a finalement conduit dimanche à renoncer à briguer un second mandat, après des semaines d’appels à quitter la course, sur fond d’inquiétudes sur sa condition physique et mentale. Depuis ce coup de tonnerre, sa vice-présidente Kamala Harris a repris le flambeau, et a lancé sa campagne, désormais forte d’un large soutien parmi les démocrates.

“Ils l’ont poussé dehors, Pelosi, Obama et d’autres”, a accusé Donald Trump à propos de Joe Biden. Le rôle qu’ont pu jouer en coulisses l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et l’ancien président Barack Obama, figures influentes du Parti démocrate, dans ce retrait est largement commenté depuis plusieurs jours dans la presse américaine.

Ses coups contre Trump

En campagne au Texas jeudi, Kamala Harris a égrainé les arguments de campagne qu’elle affûte depuis dimanche: éducation, droit à l’avortement, soins de santé accessibles… Et elle n’a pas ménagé ses coups contre l’ancien président républicain: Donald Trump et ses alliés “ont le culot de dire aux enseignants de mettre une arme à feu en classe alors qu’ils refusent d’adopter des lois de bon sens sur la sécurité des armes à feu”, a lancé la quinquagénaire devant la fédération américaine des enseignants.

“Donald Trump et ses alliés extrémistes veulent ramener notre nation à des politiques économiques ratées”, a-t-elle encore déploré. La vice-présidente a également évoqué les interdictions dans plusieurs États conservateurs de livres abordant des sujets liés au genre, à la sexualité ou encore au racisme: “nous voulons interdire les armes d’assaut, et eux veulent interdire les livres”.

Source: https://www.7sur7.be/

