Trois morts et trois blessés

Il a ouvert le feu vendredi devant un centre culturel kurde du centre de Paris, tuant trois personnes: Emine Kara, une responsable du Mouvement des femmes kurdes en France – et deux hommes, dont l’artiste et réfugié politique Mir Perwer. Trois hommes ont été blessés, dont un gravement, mais leurs jours ne sont plus en danger et l’un d’entre eux a quitté l’hôpital. Cinq des six victimes sont de nationalité turque, la dernière française.