La France favorable à l’attribution de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité aux pays africains

– Selon une déclaration télévisée du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot

La France est favorable à l’attribution de deux sièges permanents au Conseil de sécurité de l’ONU aux pays africains, a déclaré le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, mardi, à l’occasion d’une interview télévisée.

“Ce que nous défendons, c’est l’idée d’avoir deux sièges permanents pour les pays africains au Conseil de sécurité”, a-t-il affirmé, annonçant un déplacement en Ethiopie en novembre courant.

“D’ici la fin du mois, je me rendrai à Addis-Abèba pour un échange entre la France et l’Union africaine (…), l’occasion de réaffirmer l’ambition qui est celle de la France de réformer les institutions multilatérales et internationales et je pense en particulier au Conseil de sécurité de l’ONU, pour que l’Afrique puisse y être mieux représentée…”, a-t-il expliqué.

Barrot a souligné que la France veut que ces institutions “soient plus légitimes” de manière à ce que lorsqu’elles prennent des décisions, “ces décisions puissent être entendues et appliquées”.

Lors de son interview, accordée en exclusivité à France24 et RFI, le chef de la diplomatie française est revenu sur plusieurs sujets d’actualité, dont la migration illégale, le retrait de la France des pays du Sahel ou encore les perspectives des relations euro-américaines suite à l’élection de Donald Trump.

