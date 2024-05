La professeur d’économie voit d’un bon œil la coopération avec la Russie dans ce secteur:”Dans les faits, on est dans une nouvelle situation où la collaboration, le partenariat, est gagnant-gagnant. On vient de dire que la Russie va aider le Mali à établir sa carte géologique et les explorations sont déjà faites en partie par le Mali et son partenaire russe. Donc, en fait cela va réduire les coûts des entreprises étrangères qui viendront pour exploiter. Donc elles n’auront pas à supporter les coûts de l’exploration et ces coûtssont déjà supportés par le Mali”.