La République Démocratique du Congo, victime de sa richesse : Complaisance ou complicité de la Communauté internationale envers le Rwanda Bourreau de la RDC ?

Vaste et riche pays de l’Afrique centrale, la République Démocratique du Congo est victime d’une guerre qui lui a été imposée par le Rwanda à cause de ses immenses ressources minières et énergétiques. Un conflit aux implications multiples qui dure depuis plus de trois décennies et qui a fait des millions de victimes n’a ému ni la communauté internationale qui semble être complice, encore moins les organisations africaines complaisantes vis-à-vis du Rwanda. En effet, si depuis 1965 le Zaïre de Mobutu Sesse Seko n’a pas fumé le calumet de la paix, car en proie à des conflits armés tant dans sa partie orientale que dans celle du sud, mais il a fallu attendre le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994 avec son lot des réfugiés pour voir le conflit prendre une autre dimension à la fois ethnique, communautaire et surtout économique. A cela s’ajoutent une mal gouvernance et une corruption de l’élite congolaise. Le hic est le mutisme voire la complicité avérée de la Communauté internationale avec le Rwanda. Le Président du Rwanda, Paul Kagamé, qui ne s’en cache plus, combat à visage découvert en RDC sous prétexte de promouvoir la paix chez lui et de préserver les intérêts des Rwandophones sur cette partie du territoire congolais. Comment la Communauté Internationale peut-elle s’accommoder de la violation de toutes les chartes des Nations Unies sur l’intangibilité des frontières issues de la Colonisation ? Quid des organisations africaines impuissantes face au conflit en RDC ?

Il ne fait l’ombre d’aucun doute que la guerre à l’Est de la République Démocratique du Congo, RDC est une guerre pour le contrôle des immenses ressources naturelles, minières et minérales de ce pays. Le Rwanda qui est le véritable inspirateur de cette guerre dit officiellement l’avoir menée au nom de la préservation de la paix dans son pays, car selon lui les camps des réfugiés Hutus formés après le génocide de 1994 tombent sous le contrôle des milices Hutues Interahamwe auxquelles appartenaient nombre des génocidaires Hutus qui planifiaient de reprendre le pouvoir par la force au Rwanda. Cette thèse est balayée d’un revers de mains, pour beaucoup d’observateurs de la scène politique congolaise, la présence des troupes rwandaises en RDC n’est motivée que par le projet de piller les ressources minières dans la région en général et de ce vaste et riche pays. Cette thèse est confirmée par un rapport de l’ONU demandé par le Conseil de Sécurité qui indique clairement que l’armée rwandaise est restée essentiellement pour se procurer des ressources congolaises. Le rapport décrit également la stratégie des groupes armés présents dans la zone pour piller les ressources du sous-sol à leur profit et au profit des pays qui les entretiennent. Le hic est qu’une partie de la communauté internationale soutient Paul Kagamé dans ses violations graves des droits humains, car parrain non déguisé du M23 qui commet des exactions.

Comment la Communauté Internationale peut-elle s’accommoder de la violation de toutes les chartes des Nations Unies sur l’intangibilité des frontières issues de la Colonisation ?

Les organisations des Droits de l’homme ne cessent de tirer la sonnette d’alarme pour mettre la communauté internationale face à ses responsabilités dans ce conflit en RDC. Elles pensent que le Rwanda se cache derrière le fallacieux prétexte de la présence des FDLR, milice Hutue en RDC pour attaquer le Congo via le M23 à dominance Tutsi. En réalité le Rwanda est beaucoup plus intéressé par les ressources du Congo, qu’il pille à satiété sous le regard complice de la Communauté internationale. Cette guerre menée par un pays tiers sur un autre territoire dans une totale indifférence a fini par faire découvrir le visage hideux de la communauté internationale qui est prête à toutes les compromissions quand il s’agit de défendre les intérêts des puissances. Beaucoup de rapports ont établi la complicité de l’Union Européenne dans le pillage des ressources du Congo. C’est pourquoi elle ferme les yeux sur l’agression du Rwanda. Quant aux Etats Unis ils se contentent d’un communiqué de condamnation à demi-mot et d’une demande de retrait des troupes rwandaises à l’est du Congo et plus précisément au Nord-Kivu. Trois jours après la France aussi a demandé le retrait des troupes de Kagamé. Ce que le peuple congolais attend de la communauté internationale c’est une condamnation ferme et des sanctions à la hauteur de l’agression contre un pays souverain qu’est la République Démocratique du Congo. La complicité de la Communauté internationale est d’autant plus palpable que sa réaction après la violation du droit international et toutes les normes qui président aux relations entre Etats n’est pas à la hauteur des crimes commis par des groupes armés soutenus ouvertement par le Rwanda. Quid des accords de vente des minerais comme le coltan, le cobalt, l’or entre l’Union Européenne et le Rwanda ? L’histoire retiendra que les industries occidentales sont alimentées des ressources minières extraites illégalement et au prix du sang des innocents congolais et que le Rwanda qui est le principal fournisseur ne possède qu’une infime partie de ces précieux minerais.

Quid des organisations africaines impuissantes face au conflit en RDC ?

Malgré les appels du pied des autorités de la République Démocratique du Congo face aux agressions du M23 soutenu par le Rwanda, l’Union Africaine n’a pas pu intervenir militairement pour stopper la guerre et toutes les médiations entreprises ont été infructueuses. Comme le Conseil de sécurité de l’ONU, ou encore l’Union Européenne, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine a lui aussi condamné le M23 et son principal soutien, le Rwanda. Sur le plan régional la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est, EAC et la Communauté de Développement d’Afrique Australe, la SADC, agissent également aux côtés de l’UA pour trouver des solutions au conflit. Elles sont toutes limitées et leurs actions n’ont pas pour l’instant porté leurs fruits. Le Rwanda continue sa marche triomphale sur le territoire Congolais sous les regards médusés et complices de toutes les organisations du monde entier.

En somme le conflit en RD Congo dont les conséquences pourraient être l’embrasement de toute une région est la résultante du deux poids deux mesures de la Communauté Internationale. Cette dernière n’hésite pas à sanctionner certains pays mais ferme souvent les yeux sur des crimes abominables commis par d’autres pays. Cette injustice ou simplement ce traitement inéquitable des pays face aux crises constitue le terreau favorable au terrorisme.

Youssouf Sissoko

