MOSCOU, 2 août (TASS) – Les troupes russes ont mené 11 frappes avec des armes de précision et des drones contre des entreprises militaro-industrielles ukrainiennes, des trains militaires et des sites de déploiement de troupes et de mercenaires au cours de la semaine dernière dans le cadre d’une opération militaire spéciale en Ukraine, a rapporté vendredi le ministère russe de la Défense.

« Du 27 juillet au 2 août, les forces armées russes ont mené 11 frappes combinées avec des armes de précision et des drones d’attaque, touchant des entreprises militaro-industrielles ukrainiennes engagées dans la production et la réparation de blindages, des ateliers d’assemblage et des sites de stockage de drones d’attaque. En outre, les frappes ont visé des dépôts de munitions, d’armes à lanceur aérien et d’armement de missiles/artillerie, des trains militaires et des sites de déploiement temporaire de l’armée ukrainienne et de mercenaires étrangers », a déclaré le ministère dans un communiqué.

L’armée ukrainienne perd 13 570 soldats sur toutes les lignes de front au cours de la semaine

L’armée ukrainienne a perdu environ 13 570 soldats dans les combats avec les forces russes dans toutes les zones de front au cours de la semaine dernière, selon les dernières données publiées par le ministère russe de la Défense.

Les données montrent que du 27 juillet au 2 août, l’armée ukrainienne a subi environ 1 755 pertes du groupement tactique russe Nord, 3 605 pertes du groupement tactique Ouest, 4 020 pertes du groupement tactique Sud, 2 635 pertes du groupement tactique Centre, 905 pertes du groupement tactique Est et 650 pertes du groupement tactique Dnepr.

Le groupement tactique russe Nord inflige 1 755 pertes à l’armée ukrainienne au cours de la semaine

Le groupement tactique russe Nord a repoussé 27 contre-attaques de l’armée ukrainienne et infligé environ 1 755 pertes aux troupes ennemies dans sa zone de responsabilité au cours de la semaine dernière, a rapporté le ministère.

“Au cours de la semaine, les unités du groupement tactique Nord ont infligé des dégâts aux effectifs et aux équipements d’une brigade mécanisée, d’une brigade d’assaut, d’une brigade d’infanterie motorisée, d’une brigade d’assaut aérien et d’une brigade d’infanterie de l’armée ukrainienne, d’une brigade d’infanterie de marine, de trois brigades de défense territoriale et d’une brigade de la Garde nationale. Elles ont repoussé 27 contre-attaques ennemies”, a indiqué le ministère.

Les pertes de l’armée ukrainienne dans cette zone de front au cours de la semaine se sont élevées à 1 755 hommes, deux chars, six véhicules blindés de combat, dont un véhicule blindé Kirpi de fabrication turque et deux véhicules blindés HMMWV de fabrication américaine, 12 véhicules à moteur et 20 canons d’artillerie de campagne, parmi lesquels cinq obusiers de 155 mm de fabrication occidentale et des canons d’artillerie automoteurs, a-t-il précisé.

En outre, les forces russes ont détruit six dépôts de munitions de campagne de l’armée ukrainienne au cours de la semaine, a indiqué le ministère.

Le groupement tactique russe Ouest inflige 3 605 pertes à l’armée ukrainienne au cours de la semaine

Le groupement tactique russe Ouest a infligé environ 3 605 pertes aux troupes ukrainiennes dans sa zone de responsabilité au cours de la semaine dernière, a rapporté le ministère.

“Les unités du groupement tactique Ouest ont gagné des frontières et des positions plus avantageuses et ont infligé des pertes aux formations de trois brigades mécanisées et d’une brigade d’assaut de l’armée ukrainienne, à trois brigades de défense territoriale et également aux nationalistes de la brigade Azov [interdite en Russie en tant qu’organisation terroriste]. Elles ont repoussé 12 contre-attaques des groupes d’assaut ennemis”, a indiqué le ministère.

Les pertes de l’armée ukrainienne dans cette zone de front au cours de la semaine dernière se sont élevées à 3 605 hommes, cinq chars, huit véhicules blindés de combat, 66 véhicules à moteur, 41 canons d’artillerie de campagne, dont 13 systèmes d’artillerie automoteurs de 155 mm de fabrication occidentale et ukrainienne et des obusiers, a-t-il précisé.

En outre, les troupes russes ont détruit 10 systèmes de guerre électronique et stations radar de contre-batterie ainsi que 22 dépôts de munitions de campagne de l’armée ukrainienne, a indiqué le ministère.

Le groupement tactique russe Sud inflige 4 020 pertes à l’armée ukrainienne au cours de la semaine

Le groupement tactique russe Sud a infligé environ 4 020 pertes aux troupes ukrainiennes et détruit un char Leopard de fabrication allemande dans sa zone de responsabilité au cours de la semaine, a rapporté le ministère.

« Les unités du groupement tactique Sud ont amélioré leurs positions de pointe grâce aux opérations actives. Elles ont infligé des dégâts aux hommes et aux équipements de quatre brigades mécanisées, de deux brigades d’assaut aérien, de deux brigades aéromobiles et d’une brigade d’assaut de l’armée ukrainienne. Elles ont repoussé cinq contre-attaques ennemies », a indiqué le ministère.

Les pertes de l’armée ukrainienne sur cette ligne de front au cours de la semaine écoulée se sont élevées à 4.020 hommes et deux chars, dont un char Leopard de fabrication allemande. L’armée ukrainienne a également perdu 10 véhicules blindés de combat, dont trois véhicules blindés de transport de troupes M113 de fabrication américaine, 19 véhicules motorisés et 68 pièces d’artillerie de campagne, dont 33 de fabrication occidentale, précise le communiqué.

“Neuf systèmes de guerre électronique et stations radar de contre-batterie ainsi que 20 dépôts de munitions de campagne ont été détruits”, a indiqué le ministère.

Le groupement tactique russe Centre a libéré cinq communautés en RPD en une semaine

Le groupement tactique russe Centre a libéré cinq communautés de la République populaire de Donetsk (RPD) au cours de la semaine dernière, a rapporté le ministère.

« Les unités du groupement tactique Centre ont libéré les colonies de Lozovatskoye, Progress, Yevgenovka, Volchye et Leninskoye dans la République populaire de Donetsk lors d’opérations actives », a déclaré le ministère.

Le groupement tactique russe Centre inflige 2 635 pertes à l’armée ukrainienne au cours de la semaine

Le groupement tactique russe Centre a infligé environ 2 635 pertes aux troupes ukrainiennes dans sa zone de responsabilité au cours de la semaine, a rapporté le ministère.

Les unités du groupement tactique Centre « ont infligé des pertes aux formations d’une brigade blindée, de quatre brigades mécanisées, d’une brigade de chasseurs, d’une brigade aéroportée et d’une brigade d’assaut aérien de l’armée ukrainienne, de trois brigades de défense territoriale et de la brigade d’assaut Lyut de la police nationale ukrainienne. Au cours de la semaine, elles ont repoussé 43 contre-attaques des groupes d’assaut de l’armée ukrainienne », a indiqué le ministère.

Les pertes de l’armée ukrainienne dans cette zone de front au cours de la semaine dernière se sont élevées à 2 635 hommes, quatre chars, neuf véhicules blindés de combat, dont deux véhicules de combat d’infanterie Bradley et un véhicule blindé de transport de troupes M113 de fabrication américaine, 25 véhicules à moteur, 26 canons d’artillerie de campagne et deux lance-roquettes multiples polyvalents M270 MLRS de fabrication américaine, a-t-il précisé.

Le groupement tactique russe Est progresse vers de meilleures positions au cours de la semaine

Le groupement tactique russe Est a progressé vers de meilleures positions et a infligé environ 905 pertes aux troupes ukrainiennes dans sa zone de responsabilité au cours de la semaine, a rapporté le ministère.

“Les unités du groupement tactique Est ont gagné des frontières plus avantageuses et ont infligé des dégâts aux effectifs et aux équipements de deux brigades mécanisées et d’une brigade d’infanterie motorisée de l’armée ukrainienne, de quatre brigades de défense territoriale et d’une brigade de la Garde nationale”, a indiqué le ministère.

Les pertes de l’armée ukrainienne dans cette zone de front au cours de la semaine dernière s’élèvent à 905 hommes, un char, six véhicules blindés de combat, 44 véhicules à moteur et 20 pièces d’artillerie de campagne, a-t-il précisé.

Le groupement tactique russe Dnepr inflige 650 pertes à l’armée ukrainienne en une semaine

Le groupement tactique russe Dnepr a frappé sept brigades de l’armée ukrainienne et infligé environ 650 pertes aux troupes ennemies dans sa zone de responsabilité au cours de la semaine, a rapporté le ministère.

“Les unités du groupement tactique Dniepr ont infligé des pertes aux formations de deux brigades mécanisées, d’une brigade d’infanterie, d’une brigade d’assaut de montagne de l’armée ukrainienne, d’une brigade d’infanterie de marine et de deux brigades de défense territoriale”, a indiqué le ministère.

Les pertes de l’armée ukrainienne dans cette zone de front au cours de la semaine dernière se sont élevées à 650 hommes, trois véhicules blindés de combat, dont un véhicule blindé MaxxPro et un véhicule blindé HMMWV de fabrication américaine, 31 véhicules à moteur et 14 canons d’artillerie de campagne, parmi lesquels sept obusiers M777 de 155 mm de fabrication américaine, a-t-il précisé.

En outre, les troupes russes ont détruit six systèmes de guerre électronique et des stations radar de contre-batterie ainsi que neuf dépôts de munitions de campagne de l’armée ukrainienne, a indiqué le ministère.

Les troupes russes détruisent trois lanceurs de missiles Patriot de fabrication américaine au cours de la semaine

Les troupes russes ont détruit trois lanceurs de missiles sol-air Patriot de fabrication américaine, un radar Patriot et trois stations radar ukrainiennes au cours de la semaine, a rapporté le ministère.

« Des avions opérationnels/tactiques, des véhicules aériens sans pilote, des troupes de missiles et de l’artillerie des groupes de forces russes ont détruit trois lanceurs et un radar du système de missiles sol-air Patriot de fabrication américaine et trois stations radar de reconnaissance aérienne Mars-L, ATCR-33S et Skala-M », a déclaré le ministère.

Près de 60 soldats ukrainiens se rendent aux troupes russes au cours de la semaine

Près de 60 soldats ukrainiens se sont rendus aux troupes russes au cours de la semaine, a rapporté le ministère.

« Au cours de la semaine, 59 militaires ukrainiens se sont rendus sur la ligne de combat, dont 33 dans la zone de responsabilité du Groupement tactique Centre », a indiqué le ministère.

Les défenses aériennes russes détruisent un avion de chasse ukrainien MiG-29 et un avion d’attaque Su-25 au cours de la semaine

Les forces de défense aérienne russes ont abattu un avion de combat ukrainien MiG-29 et un avion d’attaque Su-25 au cours de la semaine, a rapporté le ministère.

« Au cours de la période considérée, les capacités de défense aérienne ont abattu un chasseur MiG-29 de l’armée de l’air ukrainienne et un avion d’attaque Su-25, un missile à longue portée Neptune, sept missiles tactiques opérationnels ATACMS de fabrication américaine, quatre bombes aériennes guidées Hammer de fabrication française, deux missiles du système de missiles sol-air Patriot de fabrication américaine, 47 roquettes HIMARS de fabrication américaine et 375 véhicules aériens sans pilote », a déclaré le ministère.

Au total, les forces armées russes ont détruit 632 avions de combat ukrainiens, 278 hélicoptères, 28 839 véhicules aériens sans pilote, 559 systèmes de missiles sol-air, 16 740 chars et autres véhicules blindés de combat, 1 395 lance-roquettes multiples, 12 714 canons d’artillerie de campagne et mortiers et 24 283 véhicules militaires spéciaux depuis le début de l’opération militaire spéciale, a rapporté le ministère.